استقرار العملات المشفرة رغم التراجعات الهامشية

شهدت سوق العملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي حالة من الاستقرار النسبي، حيث لم تسجل العملات الكبرى تغييرات حادة في أسعارها مقارنة بالأسبوع السابق. وعلى الرغم من بعض التقلبات اليومية، فإن إجمالي الأداء يعكس استقراراً عاماً في السوق. وبنهاية الأسبوع الثالث من شهر مارس، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.76 تريليون دولار، بحسب بيانات «coinmarketcap».

ولا تزال «بيتكوين» تتصدر المشهد، حيث استقرت أسعارها عند مستويات 84 ألف دولار ضمن نفس مستويات نهاية الأسبوع الماضي تقريباً، ومقارنة مع مستويات الـ87 ألفاً عند نهاية الأسبوع الثاني من مارس، هو ما يشير إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.15 %، حيث لا يعد كبيراً بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة للعملة المشفرة الأكبر، وهو ما قد يعكس فترة من التماسك قبل أي تحركات جديدة محتملة في السوق.

وبالنسبة لعملة «إيثيريوم»، فقد سجلت 1989 دولاراً بنهاية الأسبوع مرتفعة 3.35 % ما يشكل ارتفاعاً نسبياً مع مستويات الأسبوع الماضي بالنسبة لثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

ومن بين العملات الرقمية التي شهدت تغيراً محدوداً هذا الأسبوع، كانت «سولانا»، حيث انخفضت من 134 دولاراً إلى حوالي 129 دولاراً بما نسبته 3.45 %. أما بالنسبة لعملة «دوغ كوين» فقد بلغت قيمتها 0.167 دولار، حيث شهدت تغيراً وتراجعاً نسبته 3.97. كذلك استمرت عملة «إكس آر بي» في نطاق مستقر، حيث سجلت 2.37 دولار متراجعة هامشياً بنسبة 1.99%.

وخلال الأسبوع، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحاته الداعمة لسوق «الكريبتو»، متعهداً بجعل أمريكا «القوة العظمى بلا منازع في مجال البيتكوين وعاصمة العملات المشفرة في العالم».

وقال ترامب إن فريقه سوف ينهي الحرب التنظيمية التي شنتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على العملات المشفرة والبيتكوين، وأضاف أنه دعا الكونغرس إلى إقرار تشريع تاريخي يضع قواعد بسيطة وسليمة للعملات المستقرة وهيكل السوق.