«بتكوين» تنخفض دون 119 ألف دولار

وجاء الشراء بمتوسط سعر بلغ حوالي 61.4 مليون دولار ليصل إجمالي قيمة محفظة الشركة من البتكوين إلى ما يقارب 1.85 مليار دولار، ما يجعل ميتابلانيت من بين أكبر خمس شركات مالكة للبتكوين على مستوى العالم، متقدمة بعد شركة Riot Platforms المتخصصة في التعدين.
وتعكس الخطوة توجهاً مشابهاً لاستراتيجية شركة مايكرواستراتيجي التي يقودها مايكل سايلور التي اعتمدت على إصدار أسهم متعددة لزيادة مقتنياتها من البتكوين إلى أكثر من 628 ألف وحدة، ما ربط بشكل كبير أداء سهمها بسعر العملة المشفرة في الفترة الماضية.
وأعلنت شركة سمارتر ويب أنها اشترت 295 بتكوين إضافية بمتوسط سعر 89.000 جنيه استرليني (119.412 دولاراً) للبتكوين بإجمالي قدره 26.3 مليون جنيه استرليني.
ويرفع الاستحواذ إجمالي حيازاتها من البتكوين إلى 2395 بتكوين، تم شراؤها بمتوسط سعر 82.399 جنيهاً استرلينياً (110.555 دولارات) للبتكوين باستثمار إجمالي 197.3 مليون جنيه استرليني.