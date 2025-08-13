«بتكوين» تنخفض دون 119 ألف دولار

تباين أداء العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، وتراجعت البتكوين بنسبة 0.47% إلى 118645 دولاراً، فيما صعدت الإيثريوم بنسبة 0.41% إلى 4296.00 دولاراً، بالتزامن مع ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق الإيثريوم المتداولة في الولايات المتحدة لأكثر من 6.7 مليارات دولار منذ مطلع العام الحالي.

وانخفض كل من الريبل بنسبة 0.9% عند 3.1363 دولارات، والدوج كوين بحوالي 3.2% إلى 22.12 سنتاً.

في سياق متصل، أعلنت شركة ميتابلانيت، أمس، شراء 518 وحدة إضافية من عملة البتكوين، ما رفع إجمالي مقتنياتها من العملات المشفرة إلى 118.113 بتكوين، ما يعكس التزام سلسلة الفنادق اليابانية المتحولة إلى خزينة رقمية بتعزيز تواجدها في سوق العملات الرقمية.

وجاء الشراء بمتوسط سعر بلغ حوالي 61.4 مليون دولار ليصل إجمالي قيمة محفظة الشركة من البتكوين إلى ما يقارب 1.85 مليار دولار، ما يجعل ميتابلانيت من بين أكبر خمس شركات مالكة للبتكوين على مستوى العالم، متقدمة بعد شركة Riot Platforms المتخصصة في التعدين.

وخلال العام الماضي، واصلت ميتابلانيت توسيع استثماراتها في البتكوين بشكل منتظم، مع خطة حديثة لجمع 3.7 مليارات دولار عبر طرح أسهم مرتقب، بهدف تعزيز قدرتها على شراء المزيد من العملات الرقمية.

وتعكس الخطوة توجهاً مشابهاً لاستراتيجية شركة مايكرواستراتيجي التي يقودها مايكل سايلور التي اعتمدت على إصدار أسهم متعددة لزيادة مقتنياتها من البتكوين إلى أكثر من 628 ألف وحدة، ما ربط بشكل كبير أداء سهمها بسعر العملة المشفرة في الفترة الماضية.

وأعلنت شركة سمارتر ويب أنها اشترت 295 بتكوين إضافية بمتوسط سعر 89.000 جنيه استرليني (119.412 دولاراً) للبتكوين بإجمالي قدره 26.3 مليون جنيه استرليني.

ويرفع الاستحواذ إجمالي حيازاتها من البتكوين إلى 2395 بتكوين، تم شراؤها بمتوسط سعر 82.399 جنيهاً استرلينياً (110.555 دولارات) للبتكوين باستثمار إجمالي 197.3 مليون جنيه استرليني.