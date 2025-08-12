«بتكوين» دون 120 ألف دولار

تباينت أسعار العملات المشفرة أمس، مع تراجع البتكوين أكبر العملات من حيث القيمة السوقية، والتي هبطت دون 120 ألف دولار، حيث سجلت 119.99 ألف دولار.

يأتي ذلك رغم توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجهات التنظيمية لتوسيع نطاق الاستثمارات البديلة المسموح بها ضمن خطط التقاعد الأمريكية «كيه 401»، لتشمل الأصول المشفرة مثل العملات الرقمية، إضافة إلى الشركات الخاصة غير المدرجة.

وكانت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم بلغت مستوى 2.43 تريليون دولار. وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت بتكوين نحو 6.4% إلى قيمتها، وزاد سعر الإيثريوم ، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.6% لتصل إلى 4331.2 دولاراً في التعاملات الصباحية أمس.

وارتفع سعر عملة إكس ريبل XRP بنسبة 0.6% لتصل إلى 3.2766 دولارات.صعد سعر عملة بينانس كوين بنحو 1.5% إلى 842.10 دولاراً.وارتفع سعر عملة سولانا بنسبة 2.4% إلى 186.414 دولاراً.كما صعد سعر عملة دوجكوين بنسبة 0.8% لتبلغ 0.240021 دولار.

وشهدت صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات رأسمالية قوية على مدى 3 أيام بعد صدور أمر ترمب، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار العملة المشفرة؛ غير أن معظم المكاسب الأخيرة جاءت خلال فترة انخفاض السيولة في نهاية الأسبوع، ما يثير تساؤلات حول قدرة الأسعار على الثبات عند المستويات الحالية.