تعاون بالتكنولوجيا المالية بين «آنت إنترناشونال» وأبوظبي للاستثمار

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار، مذكرة تفاهم مع مجموعة «آنت إنترناشونال»، المتخصصة في مجال الرقمنة والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، بهدف توظيف الخبرات التقنية التي تتمتع بها مجموعة «آنت إنترناشونال»، لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في أبوظبي، وتمكين الشركات المحلية من الاستفادة من الحلول الرقمية المتقدمة، وربط المعاملات المالية بين أبوظبي والأسواق العالمية الرئيسة، من خلال التكنولوجيا الرقمية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «رسخت أبوظبي مكانتها مركزاً مالياً رائداً، ووجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا المالية، التي تسعى إلى عقد شراكات طويلة الأمد، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتمثل هذه الاتفاقية مع مجموعة «آنت إنترناشونال»، محطة مفصلية في مسار التمويل الرقمي، حيث لم يعد التوسع مرتبطاً فقط بالحضور والانتشار الجغرافي، بل بكفاءة المنظومة والثقة والتكامل التنظيمي.

ومن خلال استقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، ودمجها في المنظومة المالية المزدهرة، والبنية التحتية المتقدمة في إمارة أبوظبي، نسهم في صياغة الابتكار الرقمي للمستقبل».

ويأتي توقيع الاتفاقية، في إطار استراتيجية مكتب أبوظبي للاستثمار، الهادفة إلى تمكين الشركات العالمية، ودعم خططها للتوسع إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من أبوظبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين آسيا وأبوظبي.

وفي وقت سابق من هذا العام، نظّم مكتب أبوظبي للاستثمار، فعاليات «منتدى أبوظبي للاستثمار»، في كل من بكين وشنغهاي وطوكيو، بهدف تعزيز تدفقات رأس المال ودفع الابتكار وتنشيط التجارة.