أسبوع متقلب للعملات الرقمية.. و«بيتكوين» ترتفع

محمد فرج ومحمد أبوزيد

شهدت العملات المشفرة تعاملات متقلبة، في الأسبوع الأول من شهر مارس، تحت ضغطٍ من عدة عوامل متداخلة، تضمنت المخاوف المرتبطة بحرب التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومخاوف التضخم، والتي طغت إلى حد كبير على الأسواق، رغم الدفعة الإيجابية التي شهدتها الأسواق جراء تصريحات ترامب بشأن إنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة.

وبعد سلسلة تعهداته وتصريحاته الداعمة لسوق «الكريبتو» منذ حملته الانتخابية، وقع الرئيس الأمريكي، يوم الخميس، أمراً تنفيذياً تنشئ بموجبه الحكومة الأمريكية احتياطياً استراتيجياً من «بيتكوين»، في دعم واضح للصناعة التي دعمته إبان انتخابات نوفمبر. وضمن تفاعلها مع تصريحات ترامب قبل توقيع الأمر التنفيذي، ارتفعت عملة بيتكوين إلى أكثر من 93 ألف دولار، قبل أن تُنهي الأسبوع منخفضة عند مستويات الـ85 ألفاً. لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بما يزيد على 3.5 %.

ويوم الجمعة، وخلال قمة للعملات الرقمية في البيت الأبيض، قال ترامب إن الحكومة الفيدرالية لن تبيع أياً من عملات بيتكوين التي لديها، والتي تصل إلى 200 ألف عملة. أما عملة الإيثريوم، ورغم الزخم الصعودي الذي شهدته في بداية الأسبوع، فقد سجلت خسائر أسبوعية بنحو 3 %، بعد وصولها إلى 2141 دولاراً، في أدنى مستوياتها منذ بداية العام، وذلك في أداء تصحيحي.

وكان بنك جي بي مورغان، قد ذكر يوم الأربعاء، أنه لا يتوقع تحركاً كبيراً نحو الارتفاع في العملات المشفرة في الأمد القريب، نظراً لعدم اليقين الاقتصادي الأوسع وضعف الطلب.

واهتزت سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع بسبب حرب التعريفات الجمركية ومخاوف التضخم، والتي طغت إلى حد كبير على الإثارة المضاربية حول احتياطي بيتكوين.

وواصلت عملة XRP التعافي مسجلة ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 1.15 %، عند 2.39 دولار. فيما تراجعت Solana بأكثر من 3 %، لتصل إلى 139 دولاراً، وانخفضت Dogecoin بنسبة 2.79 %.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.85 تريليون دولار، بنهاية الأسبوع الأول من شهر مارس، بحسب بيانات coinmarketcap.

وكان كبير خبراء التشفير والذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، ديفيد ساكس، قد ذكر في منشور على منصة «إكس» أن احتياطي البيتكوين سيشمل العملات التي تمتلكها الحكومة الأمريكية بالفعل والتي صادرتها من إجراءات إنفاذ القانون السابقة - وهي الخطوة التي أكد أنها «لن تكلف دافعي الضرائب سنتاً واحداً.