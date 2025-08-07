صناديق «بتكوين» ترفع أسعار العملات المشفرة

شهدت أسعار العملات الرقمية المشفرة ارتفاعاً جماعياً أمس، مع تزايد الإقبال على صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة، إثر التفاؤل ببيئة تنظيمية أكثر مرونة.

وصعدت بتكوين 0.5% إلى 114155 دولاراً، لتستحوذ على نحو 60.8 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وارتفعت إيثيريوم 0.77 % عند 3600.08 دولار، وصعدت الريبل بنحو 0.25%، لتتداول عند 2.947 دولار.

وجذبت صناديق بتكوين المتداولة في أمريكا نحو 11.59 مليار دولار في الشهر الماضي، متجاوزة بفارق كبير فئات مثل صناديق أدوات الدين قصيرة الأجل، التي جذبت 6.03 مليارات دولار، بحسب بيانا «بالتشوناس».

من ناحية أخرى، حذر مايكل نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة «غالاكسي ديجيتال»، من أن موجة تأسيس الشركات التي تحتفظ بالعملات المشفرة في ميزانياتها العمومية وصلت إلى ذروتها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بروز «العمالقة» من بين اللاعبين الحاليين.

وشهدت الأشهر الأخيرة طفرة في تأسيس شركات الخزينة المشفرة، مدفوعة بتحسن المناخ التنظيمي في أمريكا، وبينما تبنى الرواد الأوائل نموذج «مايكل سايلور» القائم على بتكوين، اتجهت الشركات الأحدث نحو تنويع محافظها لتشمل إيثيريوم وسولانا وعملات أخرى.

وأشار نوفوغراتز إلى أن شركات الخزينة المشفرة تمثل بوابة آمنة لصناديق التحوط التي تتردد في امتلاك العملات الرقمية بشكل مباشر، متوقعاً أن تتجه المؤسسات المالية التقليدية تدريجياً نحو بنية سوقية قائمة على تقنية البلوكشين.