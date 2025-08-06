تراجع العملات المشفرة مع انخفاض المخاطرة

انخفضت العملات الرقمية المشفرة أمس، مع تراجع شهية المخاطرة في ظل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية.

وتراجعت البتكوين 0.58% إلى 114143.23 دولاراً، واستحوذت على نحو 61% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وهبطت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم 1.2% عند 3630.59 دولاراً، كما تراجعت الريبل بنحو 0.35% لتتداول عند 3.0403 دولارات.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، سجلت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.73 تريليونات دولار وبلغ حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 141.53 مليار دولار.

في سياق متصل، واصل مايكل سايلور تعزيز حيازة شركته من عملة «بتكوين»، من خلال تنفيذ صفقات شراء قرب أعلى مستويات الأسعار، مدعوماً بقوة تمويلية في أسواق المال تعجز أي شركة عملات مشفرة أخرى على مجاراتها.

وكشفت «ستراتيجي» المعروفة سابقاً باسم «مايكروستراتيجي» أنها اشترت عملات «بتكوين» بقيمة 2.46 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، في ثالث أكبر عملية شراء من حيث القيمة الدولارية منذ أن بدأت في جمع العملة المشفرة قبل 5 أعوام.

واشترت الشركة 21021 عملة بين 28 يوليو و3 أغسطس، لترتفع حيازتها الإجمالية إلى 628791 عملة «بتكوين»، وفقاً لإفصاح مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبالأسعار الحالية، تتجاوز قيمة هذه الحيازات 71 مليار دولار.