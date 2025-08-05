ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة بشكل جماعي، خلال تعاملات الاثنين، مع تعزيز المستثمرين مشترياتهم عقب المستويات المتدنية، التي وصلت إليها خلال نهاية الأسبوع الماضي، في ظل مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي.

وزادت «بتكوين» 0.1% إلى 114567 دولاراً، واستحوذت على نحو 61.2% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وصعدت الإيثيريوم 1.7% عند 3560.93 دولاراً، كما زادت الريبل بنحو 2.75% عند 2.999 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.73 تريليونات دولار.

وتعرضت العملات المشفرة لضغوط بنهاية الأسبوع الماضي، إثر تصاعد التوترات التجارية عقب إعلان الرئيس، ترامب، رسوماً جمركية على عشرات الدول، فضلاً عن بيانات الوظائف الأمريكية، التي أثارت مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأكبر في العالم.

في سياق متصل أعلنت شركة «ميتابلانيت» أنها استحوذت على 463 بتكوين إضافية، ليصل إجمالي مخزون الشركة الفندقية اليابانية، التي تحولت إلى شركة خزينة إلى 17,595 عملة.

واشترت الشركة 463 بتكوين بمتوسط سعر شراء قدره 17,268,320 يناً يابانياً (116975 دولاراً) للعملة الواحدة، ليصل إجمالي مقتنياتها إلى نحو 2 مليار دولار وفقاً لما ذكرته الشركة أمس.

وتعد «ميتابلانيت» سابع أكبر شركة مالكة للبتكوين في العالم، وتحولت إلى خزينة 2024 وقالت الشركة إنها تخطط لجمع 3.7 مليارات دولار، من خلال طرح أسهم لشراء المزيد من البتكوين.