«باي بت» تحصل على موافقة إنشاء منصة للأصول الافتراضية في الإمارات

أعلنت منصة باي بت، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، عن حصولها على موافقة مبدئية من هيئة الأوراق المالية والسلع، تجعلها مشغل منصة للأصول الافتراضية في دولة الإمارات، وباتت المنصة أيضاً في المراحل الأخيرة لتلقي الرخصة التشغيلية الكاملة في وقت قريب.

وقال بن تشو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للمنصة: «نفخر بالحصول على الموافقة المبدئية من هيئة الأوراق المالية والسلع، بما يتوج خطوة مهمة ضمن رحلتنا، لتقديم حلول آمنة لتداول العملات الرقمية، تتسم بأرقى معايير الشفافية. ولا شك في أن Bybit ملتزمة بالتعاون مع الجهات التنظيمية لتعزيز الامتثال والابتكار في منظومة الأصول الرقمية، بما يعود بالنفع على المستثمرين في الإمارات».