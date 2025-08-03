العملات المشفرة تسجل خسائر أسبوعية مع تراجع شهية المخاطرة

رغم المكاسب الشهرية، التي سجلتها في يوليو، شهدت سوق الكريبتو أداء متذبذباً في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس؛ مع مراقبة المتداولين أحدث جولة من الرسوم الجمركية، التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتأثيراتها على مشاعر المخاطرة في الأسواق، فضلاً عن مراقبة اتجاهات السياسة النقدية الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير.

ووسعت التراجعات الواسعة، التي تكبدتها العملات المشفرة الرئيسية في تعاملات نهاية الأسبوع، مع حالة الارتباك التي ضرب الأسواق بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية الضعيف، وما أثاره من مخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي، خسائر الكريبتو في أسبوع.

وتراجعت العملة الأكبر (بتكوين) بنسبة 2.69 % في أسبوع، إلى مستويات فوق الـ 112 ألف دولار، بعدما كانت قد بلغت مستويات الـ 117 ألفاً بحلول نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 25 يوليو.

أما «إيثريوم»، التي كانت قد شهدت تدفقات كبيرة في الأسابيع الماضية، وسط تزايد حالة التفاؤل بعد إقرار أول قانون «جينيس» الأمريكي - الذي أقره ترامب في 19 يوليو- فقد تهاوت بأكثر من 3.98 % هذا الأسبوع نزولاً من مستويات الـ 3700 دولار، التي سجلتها بنهاية الأسبوع الماضي، إلى 3450 دولاراً تقريباً هذا الأسبوع.

كما تراجعت «سولانا» بنحو 9.92 % خلال الأسبوع المُنتهي في أول أغسطس إلى مستويات 160 دولاراً، مقارنة مع مستويات فوق الـ 180 دولاراً حققتها الأسبوع الماضي، كذلك انخفضت دوجكوين بنسبة 12.51 %، وإكس آر بي تراجعت بنحو 4.92 %.

وعززت الرسوم الجمركية، التي تتراوح بين 10 و41 %، التي فرضها الرئيس ترامب، منتصف الأسبوع، على واردات بلاده من عشرات الدول، حالة عدم اليقين بالأسواق، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن ارتفاع التضخم، وقدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وقد قاد هذا المشهد إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة، الأمر الذي حرك عمليات بيع واسعة النطاق في السوق.

وجاءت هذه التراجعات بعد مستويات الذروة، التي بلغتها العملات المشفرة الرئيسية في شهر يوليو، وهو الشهر الذي سجلت خلاله صناديق عملة إيثريوم تدفقات بما يتجاوز خمسة مليارات دولار.

وسجلت إيثريوم مكاسب شهرية تتجاوز الـ 50 % في يوليو، بعد ارتفاعها من مستويات 2500 دولار بنهاية يونيو، لتقترب من مستويات أربعة آلاف دولار، وقد تفوقت على بتكوين - التي ارتفعت بأقل من 10 %- بشكل لافت هذا الشهر الذي يعد أقوى شهر للكريبتو منذ فبراير الماضي.

وكان سعر بتكوين قد بلغ أعلى مستوى قياسي له عند 123 ألف دولار في 14 يوليو، تزامناً مع أول «أسبوع للعملات المشفرة» في مجلس النواب الأمريكي، وإقرار قانون جينيس.