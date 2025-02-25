تراجع العملات الرقمية رغم الخطوات السريعة من «باي بت»

تراجعت أسعار بتكوين بعد انخفاض بنسبة 1 % في الأسبوع الماضي، حيث ظل المستثمرون حذرين بسبب توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد بيانات اقتصادية ضعيفة.

وتراجعت بتكوين 0.8 % لتصل إلى 95.610 دولارات.

وزاد التراجع بسبب اختراق أمني كبير في منصة العملات المشفرة باي بت، حيث تم سرقة حوالي 1.5 مليار دولار من إيثريوم، مما زاد من حالة التشاؤم في السوق، وفق ما ذكره موقع (كوين ديسك) المختص في العملات الرقمية.

ووقع الاختراق خلال عملية نقل روتينية من محفظة «باردة» غير متصلة بالإنترنت إلى محفظة «ساخنة» متصلة بالإنترنت، مما أسفر عن سرقة حوالي 401,000 إيثريوم.

في رد سريع على الاختراق الأمني خطير، اتخذت منصة Bybit خطوات غير مسبوقة لتهدئة الوضع المالي وتعزيز ثقة مستخدميها.

وعلى مدار 48 ساعة فقط، قامت المنصة بشراء واقتراض ما يقارب 700 مليون دولار من عملة إيثريوم، في مسعى لاستعادة استقرارها المالي وحماية أصول عملائها.

وبحسب البيانات المستخلصة من شبكة الـblockchain، تمكنت Bybit من الحصول على 254,830 إيثريوم عبر عمليات شراء مباشرة وقروض مؤسسية.

شملت هذه العمليات شراء 132,178 إيثريوم، بما يعادل 367 مليون دولار، من خلال صفقات مع كبرى الشركات مثل Galaxy Digital وFalconX وWintermute. هذه العمليات تشير إلى استمرار ثقة المؤسسات المالية الكبرى في المنصة على الرغم من الأزمة الراهنة.

وعقب الحادث، شهدت باي بت زيادة كبيرة في طلبات السحب، حيث تمت معالجة أكثر من 350 ألف عملية سحب بسبب رد فعل العملاء على الاختراق الأمني.

وبالنسبة للعملات البديلة، انخفضت معظمها في الاتجاه نفسه، حيث شهدت تراجعات أكثر حدة مقارنة ببتكوين، فقد تراجع إيثريوم بنسبة 2.7 % ليصل إلى 2,718.28 دولاراً، بينما انخفض إكس آر بي XRP بنسبة 3.3 % ليصل إلى 2.4796 دولار، كما هبطت سولانا بنسبة 7.4 % وكاردانو بنسبة 4.4 %، بينما انخفضت بوليجون بنسبة 2.4 %.

وفيما يتعلق بالرموز الميمية، تراجع دوجكوين بنسبة 5.3 %، في حين فقدت عملة ترامب $ 7.2 % من قيمتها.