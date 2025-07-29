ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت غالبية العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، مع تحسن شهية المخاطرة، عقب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واستقرت البتكوين عند 118.930 دولاراً، خلال التداولات، لتستحوذ على 60 % من إجمالي قيمة العملات المشفرة، ووصلت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، عند مستوى 2.37 تريليون دولار.

وارتفع كل من الإيثريوم 1.3 %، إلى 3887.38 دولاراً، والريبل بنسبة 1.8 %، إلى 3.2529 دولارات، و«دوج كوين» 0.95 %، إلى 24.15 سنتاً.

وارتفع سعر عملة سولانا بنسبة 3.1 %، إلى 193.417 دولاراً، وقفز سعر عملة بينانس كوين بنحو 5.9 %، إلى 844.10 دولاراً.

ويعكس الأداء الإيجابي لغالبية العملات المشفرة، تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري بين واشنطن وبروكسل، ما أسهم في تهدئة التوترات التجارية.

وكشفت مجموعة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، عن استثمار بقيمة 300 مليون دولار في عقود خيارات مرتبطة بالبتكوين، في خطوة تعكس تصاعد رهان الشركات على تقلبات الأصول الرقمية دون شراء مباشر للبتكوين، بحسب بورصة «باينانس».