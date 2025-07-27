استقرار العملات المشفرة في أسبوع.. و«إيثريوم» تواصل التحليق

بعد الزخم الواسع الذي شهدته سوق الكريبتو عقب إقرار قانون GENIUS Act الخاص بالعملات المستقرة، استقر أداء غالبية العملات المشفرة الرئيسية في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو، باستثناء عملة «إيثريوم» التي واصلت قفزاتها.

وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة بأكثر من 5.48 % لتصل إلى مستويات فوق الـ 3700 دولار بنهاية الأسبوع، مقارنة مع مستويات فوق الـ 3500 دولار بنهاية الأسبوع الماضي.

أما عملة بتكوين، أكبر العملات المشفرة وأشهرها، فقد شهدت استقراراً نسبياً عند مستويات فوق الـ 117 ألف دولار وبهامش ارتفاع بسيط 0.36 %.

فيما قفزت عملة سولانا بنحو أكثر من 4.5 % خلال الأسبوع ارتفاعاً من مستوى 177 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 185 دولاراً هذا الأسبوع.

وسجلت عملة دوجكوين استقراراً نسبياً عند نسبة زيادة 1.92 %، بينما تراجعت «إكس آر بي» بنسبة 9.02 % خلال الأسبوع.

وتراقب السوق تطورات المفاوضات الجارية بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسيين، بعد الاتفاقات الأخيرة التي تم الإعلان عنها مع عددٍ من الدول، بما في ذلك اليابان.

وتسلط الأنظار بشكل أكبر على المفاوضات القائمة مع الاتحاد الأوروبي، التي لا يزال يلفها حالة من الغموض، لا سيما مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، التي قال فيها إن فرص التوصل لاتفاق 50 % فقط.

وتسهم الاتفاقات التجارية في دعم السوق، من خلال زيادة شهية المخاطرة لدى المتعاملين. بينما تواجه سوق الكريبتو في الوقت نفسه ضغطاً من قبل عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها بعض العملات الرئيسية في أعقاب توقيع ترامب القانون المشار إليه.

وقالت رايتشل لوكاس، محللة العملات الرقمية في شركة «بي تي سي ماركتس»: «الاتجاه الصعودي العام لا يزال قائماً، لكن الزخم تباطأ والمتداولون يتصرفون بحذر».

كما تراقب الأسواق أحدث سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، وكذلك نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري، لا سيما شركات التكنولوجيا الكبرى، وتداعياتها على «وول ستريت».

وأضعفت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع الخميس الماضي الآمال في خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، منهية بذلك موجة ارتفاع استمرت سبعة أيام في أسواق الأسهم الآسيوية، وممارسة ضغط إضافي على سوق العملات المشفرة.

وكانت حالة التشاؤم واضحة أيضاً في سوق المشتقات، حيث دفع مضارب مجهول نحو 5 ملايين دولار كعلاوة على منصة «ديربيت» (Deribit) لشراء «عقود خيارات بيع» لعملة بتكوين تنتهي صلاحيتها في 8 أغسطس، بسعر تنفيذ يبلغ 110.000 دولار للعملة، وفقاً لشركة الوساطة الرئيسية «فالكون إكس» التي سهلت الصفقة.

وقال توني سيكامور، محلل في شركة «آي جي أستراليا»: «نتوقع المزيد من التماسك في السوق طالما بقيت بتكوين دون مستوى مقاومة خط الاتجاه الشهري، والذي يقع حالياً عند نحو 125.000 دولار، وهو المستوى الذي أوقف صعودها الأسبوع الماضي».