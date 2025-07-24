تراجع جماعي للعملات المشفرة

تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، وسط تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية نسبياً، بعدما توصلت الولايات المتحدة واليابان لاتفاق تجاري.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.76% عند 118.457 ألف دولار، خلال التداولات، وفقاً لبيانات «كوين باس».

وانخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 0.91% إلى 3688.4 دولاراً، والريبل بنسبة 1.8% عند 3.4782 دولارات. وتراجعت «دوج كوين» 0.71% إلى 26.15 سنتاً، وعملة سولانا بنسبة 1.3%.

وشكك جيمس تشيك كبير المحللين لدى «جلاس نود» في احتمالية وصول سعر البيتكوين إلى 200 ألف دولار أمريكي، نظراً لعدم ازدياد أحجام الشراء بما يكفي لدفع السعر للأعلى، حسبما نقلت «كوين تلغراف». وسجلت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم استثمارات يومية بقيمة 534 مليون دولار، وشهدت صناديق البيتكوين خروج 131 مليون دولار.