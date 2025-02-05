«بيتغو» تحصل على موافقة لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في دبي

أعلنت BitGo «بيتغو»، الشركة الرائدة في توفير البنية التحتية لحلول الأصول الرقمية، عن حصول فرعها في دبي، «بيتغو كاستودي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على موافقة مبدئية من قبل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لمزاولة خدمات الأصول الافتراضية، مما يمكنها من تقديم خدمات الحفظ المتخصصة.

ويمثل الإعلان خطوة مهمة في توسيع نطاق خدمات الحفظ المتوافقة مع أعلى المعايير التنظيمية العالمية التي تقدمها الشركة في مجموعة من الأسواق المالية الرائدة حول العالم.

وبعد حصولها على الترخيص الكامل كمزود لخدمات الأصول الافتراضية، ستتمكن «بيتغو كاستودي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، من تقديم خدمات حفظ آمنة وفعالة إلى عملائها من الأفراد والمؤسسات في دبي، ويؤكد الإنجاز مجدداً التزام الشركة الدائم بتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، حيث تسعى لتلبية احتياجات العملاء المتنامية في مجال الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم.

علامة فارقة

وأشار بين تشوي، المدير العام لشركة بيتغو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مكانة دبي الرائدة في قطاع الأصول الرقمية، ووصف الإعلان بأنه علامة فارقة في مسيرة الشركة، مؤكداً أن خدمات الحفظ المبتكرة التي تقدمها الشركة ستلبي احتياجات السوق المتزايدة وتضيف قيمة حقيقية لعملائها.

ويتماشى التزام BitGo بأعلى معايير الأمان والامتثال مع الأطر التنظيمية الصارمة التي وضعتها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والتي تهدف إلى حماية المستثمرين وتعزيز نزاهة وشفافية السوق. وساهمت هذه الأطر المبتكرة في جعل دبي الوجهة الأمثل لتوسع الشركة في المنطقة.