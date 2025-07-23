موجة تفاؤل وبحث تجتاح العملات المشفرة

تجتاح موجة من التفاؤل سوق العملات المشفرة البالغ حجمها نحو 4 تريليونات دولار، مدفوعة بتحركات سياسية في واشنطن لتسريع اندماجها في القطاع المالي المنظم. أضفى إقرار قانون تاريخي خاص بالعملات المستقرة، إلى جانب الزخم التشريعي الأوسع، شرعية جديدة على هذا القطاع، ما عزز الأسعار وأعاد إحياء شهية المخاطرة في الأصول الرقمية.

تعود مؤشرات انخراط المستثمرين الأفراد إلى الظهور، وقفز تطبيق «كوين بيس» إلى المرتبة الخامسة في فئة التمويل على متجر «أبل»، صعوداً من المركز الخامس والعشرين قبل شهر، وفقاً لشركة تتبع البيانات «سينسور تاور».

كما تشهد عمليات البحث على «جوجل» عن كلمة «بتكوين» ارتفاعاً. وسادت أجواء نشطة في مجموعات «تليغرام» ومنتديات «ديسكورد» خلال «أسبوع العملات المشفرة» في واشنطن، وهو تحرك سياسي منسق بلغ ذروته مع توقيع الرئيس، دونالد ترامب، أول إطار تنظيمي أمريكي رئيسي للعملات المستقرة ليصبح قانوناً.

وتباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، لكن البتكوين ظلت تتداول أعلى 119 ألف دولار وسط مؤشرات على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسوق، خصوصاً بعد توقيعه على أول قانون تنظيمي للعملات المستقرة.

وارتفعت البتكوين بنسبة 1.25% عند 119.2 ألف دولار، خلال التداولات، وفقاً لبيانات «كوين باس».

وانخفضت الإيثريوم بنسبة 1.04% إلى 3700.47 دولار، والريبل 0.95% عند 3.4882 دولار، بينما صعدت «دوج كوين» 0.29% إلى 26.81 سنتاً.

وأعلنت «ترامب ميديا أند تكنولوجي» جمع وحدات من البتكوين وأصول مرتبطة بها بقيمة ملياري دولار تقريباً، وأن حيازات البتكوين تمثل حالياً حوالي ثلثي إجمالي الأصول السائلة للمجموعة.