العملات المشفرة ترحب بإقرار قانون «جينيس»

ارتفعت العملات المشفرة في تعاملات أمس، بعد اختتام «أسبوع الكريبتو» في الولايات المتحدة بتقدم تنظيمي ملحوظ بما يشمل قانون «جينيس» الذي طال انتظاره.

وارتفعت البتكوين بصورة طفيفة 0.98% إلى 119358.53 ألف دولار، في حين صعد كل من الإيثريوم 1.69% عند 3789.95 دولاراً، وسولانا 5.29% إلى 190.04 دولاراً، والريبل 0.44% إلى 3.523 دولارات، ودوج كوين 1.56% عند 27.52 سنتاً.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، على أول مشروع قانون فيدرالي لتنظيم العملات المستقرة ليصبح قانوناً، فاتحاً الباب أمام استخدام أوسع لهذه التكنولوجيا في المعاملات المالية اليومية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أقر الكونغرس التشريع، وهو إنجاز رئيسي خلال ما أطلق عليه المشرعون «أسبوع العملات المشفرة»، بعد أن نال موافقة مجلس الشيوخ. وكان ترامب قد ضغط شخصياً على المشرعين الجمهوريين لدعم التشريع.

وقال ترامب خلال حفل توقيع القانون المعروف بـ«Genius act» في البيت الأبيض بحضور عدد من قادة قطاع العملات المشفرة، إن قانون العملات المستقرة هو بمثابة «مصادقة ضخمة على العملات الرقمية».

وتعني تلك الخطوة أن العديد من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية الرئيسية ستسعى قريباً لجعل العملات المستقرة جزءاً من الحياة اليومية في أمريكا.