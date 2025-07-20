5 % ارتفاعاً بالقيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة في أسبوع

شهدت سوق «الكريبتو» حالة من الزخم خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر يوليو وارتفعت قيمتها السوقية بنسبة أكثر من 5 %، بعد إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون وُصف بـ«التاريخي» لتنظيم العملات، وتوقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب، الجمعة.

القانون المعروف باسم قانون GENIUS يعد أول قانون رئيسي يُنظّم العملات المشفرة، ويُرسي إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة المرتبطة بأصول أخرى، مثل الدولار.

وبدعم هذا الزخم، تصدرت عملة إيثريوم مكاسب العملات المشفرة خلال الأسبوع، مرتفعة بنحو 18 % إلى مستويات فوق الـ3500 دولار، مقارنة مع مستويات 3 آلاف دولار الأسبوع الماضي. وعلى مدى أسبوعين، بلغت مكاسب إيثريوم أكثر من 40 %، وبما يشكل أكبر مكاسب لأسبوعين منذ أربع سنوات، وتحديداً منذ أغسطس 2021.

وكانت صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع سعر إيثريوم قد سجلت تدفقات يومية فاقت تدفقات صناديق بتكوين المتداولة لأول مرة على الإطلاق، يوم الخميس الماضي.

يشار إلى أن «قانون التوجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية»، المعروف اختصاراً بـ«Genius Act» الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، يمكن من خلاله للبنوك والمؤسسات غير المصرفية واتحادات الائتمان الدخول إلى السوق عن طريق إصدار عملاتها المستقرة الخاصة.

هذا القانون سيُدخل قدراً هائلاً من المخاطر إلى النظام المالي وإلى المستهلكين. ولماذا؟ فالولايات المتحدة تمتلك بالفعل وسيلة دفع تُدعى الدولار؛ وهي تؤدي وظيفتها بشكل جيد إلى حد بعيد.

طوال معظم تاريخ العملات المشفرة، كان من غير الواضح ما هي استخداماتها، باستثناء الدفع مقابل السلع والخدمات في الاقتصاد غير الرسمي.

صحيح أن تقنية الترميز (Tokenization) قد تسهم في تسريع وتحسين كفاءة عمليات الدفع، إلا أن المشكلة الكبرى كانت دائماً في التقلبات الحادة، فالعملات المشفرة لا تمثل مخزوناً مستقراً للقيمة، وبالتالي ليست وسيلة دفع موثوقة.

تحاول العملات المستقرة معالجة هذه المشكلة من خلال السعي للحفاظ على ربطها بالدولار. ويمكن تحقيق هذا الربط بعدة طرق، وأكثرها شيوعاً هو استخدام أصول منخفضة المخاطر مثل أذون الخزانة كضمانات.

بينما أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية وأشهرها، بتكوين، قد قدّمت أداءً مستقراً هذا الأسبوع وارتفعت بهامش بلغ 0.26 %، لا سيما وأن الأسواق كانت قد سعّرت مقدماً موافقة الكونغرس على القوانين المذكورة، وهو ما تُرجم لارتفاعات قياسية بالعملة خلال الأسبوعين الماضيين، والتي أنهت تعاملات الأسبوع قرب مستويات الـ118 ألف دولار.

وارتفعت عملة «سولانا» بأكثر من 7 % خلال تعاملات الأسبوع الثالث من يوليو، لتصل إلى مستويات أعلى من 175 دولاراً. كما ارتفعت دوجكوين بنسبة 16.53 %، و«أكس بي آر» بنسبة

19.96 % في أسبوع «الأصول المشفرة» بالولايات المتحدة.

وبنهاية الأسبوع في 18 يوليو، كانت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة، الجمعة، قد بلغت 3.93 تريليونات دولار، مقارنة مع 3.73 تريليونات دولار بحلول 11 يوليو، وبنسبة ارتفاع أكثر من 5 %، بعد أن تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للأصول المشفرة حاجز 4 تريليونات دولار لأول مرة خلال تعاملات الأسبوع.