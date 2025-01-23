«مايكروستراتيجي» تشتري 11 ألف «بتكوين»

اشترت «مايكروستراتيجي» ما قيمته 1.1 مليار دولار من عملات «بتكوين»، في وقتٍ تستعد فيه الشركة لتصويت المساهمين على زيادة عدد الأسهم المصرح بها من الفئة «إيه» بمقدار 30 ضعفاً.

هذه الصفقة جاءت في الأسبوع الحادي عشر على التوالي الذي تعلن فيه الشركة عمليات شراء العملات المشفرة، بعدما تحولت من شركة برمجيات إلى مستثمر رئيس في «بتكوين».

ووفقاً لملف قُدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اشترت الشركة 11 ألف عملة «بتكوين» بمتوسط سعرٍ يبلغ نحو 101191 دولاراً لكل عملة، وذلك بين 13 و20 يناير.

وتبلغ قيمة ما تملكه الشركة من العملة المشفرة نحو 47.9 مليار دولار.

وفي التداولات، تباين أداء العملات الرقمية فتحوم عملة بتكوين فوق مستوى 105 ألف دولار، وإيثريوم 3285 دولاراً، و«أكس آر بي» عند مستوى 3.17 دولارات، فيما وصل سعر عملة سولانا إلى مستوى 257 دولاراً، و«بي إن بي» عند مستوى 699 دولاراً.