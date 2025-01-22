‏«أبوظبي الإسلامي» يطلق أول أداة للإدارة المالية الشخصية في المنطقة

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي أداة الإدارة المالية الشخصية على تطبيق «أبوظبي الإسلامي»، وهي أداة تفاعلية للإدارة المالية الشخصية تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، بالتعاون مع «لون» (Lune)، الشركة الإماراتية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تحدث الأداة المبتكرة تحولاً نوعياً في كيفية إدارة المتعاملين لشؤونهم المالية، كما ستمنحهم قدرات أفضل للتحكم بنفقاتهم وميزانياتهم ومتابعة أنشطتهم المالية.

وقال فرناندو بلازا، رئيس قسم الخدمات الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نحن ملتزمون بإحداث ثورة في تجربة الخدمات المصرفية للمتعاملين وفي هذا الإطار، نسعى دائماً إلى تقديم حلول مبتكرة لدعم وتمكين المتعاملين.

ويمثل إطلاق أداة الإدارة المالية الشخصية إنجازاً مهماً كونها تساعد الأفراد على تنظيم أحوالهم المالية بطريقة بسيطة وعملية وهادفة.

ومن خلال توحيد جهودنا مع الشركة المحلية الرائدة في التكنولوجيا المالية «لون»، تمكنا من تقديم حل عملي وفعال يلبي احتياجات متعاملينا الذين أصبحوا اليوم أكثر إلماماً وخبرة في اعتماد التقنيات الرقمية، ونفخر أن نصبح أول مصرف في المنطقة يقدم هذه الأداة القوية والفعالة».

ويعكس التعاون مع «لون» الذي يأتي في إطار مبادرة ADIB Ventures النهج المبتكر لمصرف أبوظبي الإسلامي لمواصلة رحلة التحول الرقمي وجهوده المستمرة للارتقاء بتجربة متعامليه بالاستفادة من ابتكارات التكنولوجيا المالية. وفي ظل استمرار تطور الخدمات المالية، يركز المصرف على تقديم حلول مصرفية متخصصة يمكن الوصول إليها بسهولة، وتلبي الاحتياجات المتنامية للمتعاملين.