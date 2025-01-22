العملات الرقمية تترقب قرارات الرئيس الأمريكي

شهدت العملات الرقمية تراجعاً جماعياً في أول أيام عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في انتظار القرارات الجديدة. وتحوم عملة «بتكوين» عند مستويات 105 آلاف دولار، فيما انخفض سعر عملة «ايثريوم» بنسبة 1% إلى مستوى 3.292 دولاراً و«اكس ار بي» 4.5% وسولانا 5%.

من جهة أخرى، ارتفعت قيمة العملة المشفرة الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أكثر من 10 مليارات دولار في السوق، في حين ساعد الحماس تجاه إدارته المؤيدة للعملات المشفرة في رفع عملية البتكوين إلى مستوى قياسي جديد لفترة وجيزة.

وأفادت منصة تتبع أسعار العملات المشفرة «كوين جيكو» بأن الرمز المميز، الذي يحمل العلامة التجارية $TRUMP سجل 33.08 دولاراً في أحدث تداول.

كما أعلن مشروع «ورلد ليبرتي فاينانشال»، وهو مشروع تشفير منفصل مرتبط بترامب، الاثنين، أنه أكمل بيع رمز مميز أولي، وجمع 300 مليون دولار، وسيتطلع إلى إصدار رموز إضافية.

وأطلق ترامب عملته المشفرة الخاصة، والتي سرعان ما حققت قيمة سوقية أكثر من 25 مليار دولار، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي.