اتفاقية تعاون في دبي لتقديم الخدمات المالية بالأتمتة الذكية في الإمارات

أعلنت شركة «إكسوتيل»، للحلول التكنولوجية المبتكرة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «ديم للتمويل» المتخصصة في تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات.

وتهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بخدمة العملاء، وتعزيز مشاركة العملاء، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية.

وتعمل منصة إكسوتيل التكنولوجية الذكية المتخصصة لتعزيز خدمة العملاء باعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، على تحقيق إدارة الزيادة في تفاعلات العملاء بكفاءة عالية من خلال تحسين وقت الاستجابة بشكل كبير ودعم جودة الخدمات لعملاء الشركة.

مما أدى إلى الزيادة في استخدام الخدمات الذاتية عن طريق نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) بنسبة 24%، وانخفاض بنسبة 36% في المكالمات التي تتطلب تدخل موظفي خدمة العملاء.

وقال الدكتور هارون دارسي، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة «ديم للتمويل»: «يسعدنا توقيع اتفاقية التعاون مع شركة «إكسوتيل» للحلول التكنولوجية، والتي ستسهم بشكل فعال في تعزيز خدمة العملاء لدينا من خلال اعتماد أحدث التقنيات الذكية في الأتمتة، كما تتماشى مع رؤيتنا الهادفة إلى توفير خدمات استثنائية، وتعزيز التواصل الفعال مع عملائنا، ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة للمضي قدماً في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي لدينا».

وقال مازن الخطيب، رئيس القنوات البديلة وتجربة العملاء في شركة ديم للتمويل: «إنه يحق لنا أن نفخر بما أنجزناه من تغيير ملحوظ في مجال جودة خدمة العملاء، وبخاصة بانخفاض ملحوظ في عدد المكالمات المتكررة بغرض المتابعة، والزيادة الكبيرة في معدلات حلّ المشكلات والشكاوى دون تأخير من خلال التواصل الأول.

إنني أجد من المفيد الإشارة إلى أن الطلبات الروتينية، التي كانت تستغرق في الماضي ما يصل إلى يومي عمل، وتتطلب تدخلات يدوية وتعاوناً بين الأقسام، أصبحت تُنجز الآن في دقائق معدودة بسبب الأتمتة.

إن ما نقوم به في تسريع العمليات وتبسيطها يهدف قبل كل شيء لتعزيز رضا العملاء وتحسين تجربتهم.

وعلى المدى البعيد، تعكس هذه التغيرات استراتيجية شركة ديم للتمويل إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتركيز جهودنا على الخدمات والتفاعلات التي تضيف قيمة عالية لعملائنا بشكل أكثر مرونة».

وقال ساشين بهاتيا، المؤسس المشارك ورئيس الأعمال الدولية في شركة إكسوتيل: «نفخر بالتعاون مع شركة ديم للتمويل لتحقيق الدعم الفعال في التفاعلات المتخصصة السهلة والسريعة لعملائها، وتعزز هذه الشراكة الواعدة من أهمية تحسين تجربة العملاء في زيادة التنافسية في الأعمال، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا لدعم المزيد من الابتكار».

وأضاف: «نجحت التقنيات الذكية التي توفرها إكسوتيل في تسهيل أكثر من 20 مليار محادثة سنوية من خلال دعم القنوات المتعددة للتواصل والمحادثات الصوتية مع الموظفين والروبوتات، وتعمل الحلول التكنولوجية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة على تمكين عمل موظفي خدمة العملاء والروبوتات ودعم احتياجات العملاء بشكل فعال على حد سواء، مما يعزز التفاعلات باستخدام الذكاء الاصطناعي التحادثي».