دبي مركزاً لتمويلات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين

شهدت دبي الأسبوع الماضي، تحركات ضخمة في مجال الاستثمارات التقنية العالمية مع إعلانات تمويلية رائدة، مما يعزز مكانتها المتزايدة مركزاً مالياً عالمياً، حسبما ذكر موقع «بيزنس أوت ريتش». وتواصل دبي جذب وتطوير مشاريع عالمية المستوى، من التحليلات المرئية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى الابتكارات التحويلية في مجال البلوكتشين.

وتؤكد تطورات الأسبوع الماضي أن دبي تواصل ترسيخ نفسها مركزاً رئيسياً للابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين.

وتعكس جولات التمويل الناجحة لشركة Intelex Vision وصندوق البلوكتشين الطموح لـ «سيجما كابيتال»، التوجه الاستراتيجي لدبي نحو الأسواق الناشئة.

وتتعزز مكانة دبي مغيراً ديناميكياً في المنظومة التكنولوجية العالمية، مع استمرارها في جذب المشاريع التحويلية وتطويرها.

إنتيليكس فيجن

وأغلقت شركة إنتيليكس فيجن Intelex Vision، الرائدة في برامج الكمبيوتر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، جولة تمويلية من الفئة الأولى بقيمة 5.6 ملايين جنيه استرليني «نحو 7 ملايين دولار».

ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم النمو التجاري للشركة وتطوير تقنياتها المبتكرة، حيث قادت الجولة شركة «أسيريو فينتشرز» و«أدار فينتشرز» و«إنفيريدي».

وأكد المديران التنفيذيان للشركة كالوم ويلسون ومايكل فورستمان، عزمهما التوسع في الأسواق الأجنبية مع الاستمرار في قيادة الابتكار؛ حيث قال ويلسون: «يتيح لنا هذا الاستثمار الاستراتيجي تعزيز نمونا التجاري مع مواصلة الاستثمار الكبير في المنتج».

ويأتي هذا التمويل في وقت تتزايد فيه أهمية الأمن في المدن والبنى التحتية الحيوية.

ووصف هوجو فيرنانديز- ماردومينجو، الشريك في أسريو فيجن تقنية «إنتيليكس فيجن» بأنها «محورية» لتحويل التحليل الجنائي إلى مراقبة فورية للتهديدات.

كما عبر نيكو جولي من «أدارا فينتشرز» عن فخره بدعم نمو الشركة التي وصفها بأنها «رائدة في مجال تحليلات الفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي».

سيجما كابيتال

وأعلنت شركة «سيجما كابيتال»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق صندوق بقيمة 100 مليون دولار لدعم الابتكارات في مجال البلوكتشين، مع التركيز على المشاريع الناشئة في التمويل اللا مركزي، وترميز الأصول الواقعية، والألعاب، وعوالم الميتافيرس. وأكد فينيت بودكي الرئيس التنفيذي والشريك الإداري للشركة، أن الرؤية الأوسع للصندوق تهدف إلى تعزيز اقتصاد رقمي شامل، وقال بودكي: «أتخيل اقتصاداً رقمياً مفتوحاً وشاملاً بالكامل».

ويستهدف الصندوق دعم 100 مشروع ناشئ على الأقل خلال فترة استثمار مدتها 3 سنوات، إلى جانب إدارة محفظة متنوعة تضم 25 رمزاً رقمياً سائلاً، وزيادة الاستثمارات في 10 صناديق أخرى متخصصة في البلوكتشين.

وأشاد قادة الصناعة بإنجازات بودكي، بما في ذلك سانديب نايلوال، المؤسس المشارك لشبكة Polygon، الذي وصف مساهماته بأنها جوهرية في تطوير منظومة «ويب 3».