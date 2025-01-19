عملة «ترامب» المشفرة تقفز 4200 % خلال ساعتين من إطلاقها

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، عن إطلاق العملة المشفرة الخاصة به، التي أطلق عليها «ترامب»، وتعتمد على بنية عملة «سولانا»، وقد ارتفعت العملة المشفرة الجديدة بنحو 4200 % خلال ساعتين فقط.

وارتفعت قيمة العملة إلى 8 مليارات دولار في أقل من 3 ساعات من ظهورها. وارتفعت بأكثر من 300 % في أول 3 دقائق بعد الإعلان مع اقتراب أحجام التداول من مليار دولار، وفقاً لبيانات «جيوكترمينال».

وقال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «ها هي عملة ترامب الرسمية الجديدة الخاصة بي، حان الوقت للاحتفال بكل ما ندافع عنه»، معقباً «انضم إلى مجتمع ترامب الخاص واحصل على عملة ترامب الآن».

وتم تداول العملة عند مستوى 18 دولاراً، وارتفعت بنسبة 4200 % خلال أول ساعتين عندما بلغت قيمتها السوقية 7.7 مليارات دولار. وبعد ساعات وصلت القيمة السوقية إلى 10 مليارات دولار، ثم بعد ذلك بلغت 11.6 مليار دولار مع تدفق المشترين، بعبارة أخرى أضافت العملة 1.6 مليار دولار في 3 دقائق.

وبعد 5 دقائق أصبحت قيمتها 12.5 مليار دولار، مضيفة ما مجموعه 2.5 مليار دولار في 10 دقائق، وبهذا تتفوق العملة المشفرة للرئيس الأمريكي على العائد، الذي حققه مؤشر «ستاندرد آند بوزر 500» على مدار آخر 40 عاماً.