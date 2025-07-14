«البتكوين» تلامس 119 ألف دولار بارتفاع 1.5 %

ارتفعت عملة «البتكوين» المشفرة، أمس، بنسبة 1.5 % إلى 118.955 دولاراً، وسط تراقب أسبوع تشريعي لدعم سوق الكريبتو في الكونغرس الأمريكي.

وصلت رائدة العملات المشفرة إلى قمة تاريخية، يوم الجمعة الماضي، وتجاوزت 118 ألف دولار، وسط ترقب أسبوع العملات المشفرة في الكونغرس.

وبلغت القيمة السوقية لـ«البتكوين» 2.37 تريليون دولار، وارتفع حجم تداولات خلال 24 ساعة إلى 110.3 مليارات دولار.

صعدت عملة البتكوين منذ يوم الجمعة لأعلى مستوى على الإطلاق بدفعة من الطلب من مؤسسات استثمارية ومن السياسات الداعمة للعملات المشفرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد أثار هذا الإنجاز الجديد سوق التوقعات مع سلسلة من الرهانات الجديدة. على منصة التوقعات المنظمة في الولايات المتحدة Kalshi، عقد بقيمة 1.3 مليون دولار يتراهن على متى ستتجاوز البيتكوين حاجز الـ150.000 دولار.

على المستوى التشريعي، أعلن ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض المعني بالعملات المشفرة، أن هذا الأسبوع سيكون «أسبوع العملات المشفرة» في مجلس النواب الأمريكي، وسط جدولة سلسلة من المشروعات القانونية التي قد تعيد تشكيل قواعد اللعبة في سوق الأصول الرقمية.

وأعلن الجمهوريون عن «أسبوع عملة مشفرة» بدأته لجنة المالية، ويشمل ثلاثة مشاريع: كلاريتي، وجيناس، إضافة إلى مشروع لحظر العملة الرقمية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي Anti CBDC Act.