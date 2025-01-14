«هاش كي» للعملات الرقمية تحصل على موافقة للتوسع في دبي

أعلنت مجموعة هاش كي؛ الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات المالية للأصول الرقمية ومقرها آسيا، عن حصولها على موافقة مبدئية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية للحصول على ترخيص مزوّد خدمات الأصول الافتراضية.

وتعزز هذه الموافقة حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط، وتؤكد مكانتها كشركة رائدة وموثوقة في صناعة الأصول الافتراضية، وفقاً لبيان صدر عن المجموعة أمس الاثنين.

وعند الحصول على الموافقة النهائية، سيمكّن الترخيص الشركة من تقديم خدمات تبادل الأصول الافتراضية ووساطة الأصول الافتراضية. كما يعزز هذا التطور نشاط التداول خارج البورصة الخاص بالمجموعة، والمعروف باس «هاش كي أو تي سي»، والذي يستعد لتوسيع نطاق خدماته المنظمة في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة عقب حصول «هاش كي» الأسبوع الماضي على موافقة تسجيل VASP من البنك المركزي الأيرلندي.

ويستند نهج «هاش كي» للتوسع العالمي في الامتثال التنظيمي، حيث تحمل المجموعة تراخيص في كل من هونغ كونغ وسنغافورة واليابان وبرمودا، وتسعى حالياً للحصول على ترخيص MiCA في أوروبا.