«الكريبتو» تقفز مع ترقب السوق لـ«أسبوع الأصول المشفرة»

سجّلت بتكوين، العملة المشفرة الأشهر والأكبر من حيث القيمة السوقية في سوق الكريبتو، قفزة أسبوعية بأكثر من 9.87 %، بعد ارتفاعها من مستويات الـ 107 آلاف دولار إلى 117 ألفاً بختام تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو.

جاءت تلك المكاسب بدعم من ترقب سوق العملات المشفرة لتطورات مفصلية في الولايات المتحدة، مرتبطة بتشريعات مُنتظرة، وسط استعداد مجلس النواب الأمريكي لبدء ما يُعرف بـ«أسبوع الأصول المشفرة» في 14 يوليو.

يعتزم الكونغرس مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية قد تشكل نقطة تحول في مستقبل تنظيم القطاع الرقمي داخل أكبر اقتصاد في العالم، ما يُنهي سنوات من الضبابية القانونية التي أثرت على نمو هذا السوق الحيوي.

وقد تفتح هذه الخطوة التشريعية الباب أمام انتقال القطاع من حالة من الحذر والتردد إلى مرحلة من الثقة والاستقرار، في وقت يرى فيه محللون أن وضوح الإطار القانوني سيبدد المخاوف السابقة.

كما تأتي المكاسب أيضاً في وقت بدأت فيه شركات كبرى بتعديل استراتيجياتها المالية من خلال إدراج البتكوين كأصل طويل الأجل ضمن ميزانياتها العمومية.

بالنسبة للشقيقة الصغرى للبتكوين، عملة الإيثريوم، فقد سجلت قفزة أسبوعية بنسبة تصل إلى نحو 19.91 % ارتفاعاً من مستويات الـ 2500 دولار في 4 يوليو، إلى مستويات قرب الألفي دولار حتى نهاية يوم 11 يوليو.

كذلك ارتفعت العملة المشفرة «سولانا» بنسبة تصل إلى 11.09 %، من مستويات الـ 146 دولاراً إلى مستويات فوق الـ 160 دولاراً.

وأيضاً ارتفعت دوجكوين 24.88 %، وكذلك ارتفعت أكس آر بي بنسبة 28.38 %، بدعمٍ من التفاؤل الذي ساد سوق الكريبتو في الأيام القليلة الماضية.

قاد ذلك التفاؤل القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة للارتفاع إلى 3.73 تريليونات دولار بحلول 11 يوليو، مقارنة مع 3.41 تريليونات الأسبوع الماضي، وبنسبة ارتفاع أكثر من 9 %.

وتراقب السوق أيضاً تداعيات أحدث موجة من حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى المنطقة الحمراء هذا الأسبوع، بينما قلصت الأسهم الأوروبية مكاسبها الأسبوعية بنهاية تعاملات يوم الجمعة، في ظل حالة الضبابية المحيطة بالملفات التجارية تحت وطأة سياسات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقاً على الأداء اللافت الذي تشهده الأسواق في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «أسعار أسهم التكنولوجيا، والقطاع الصناعي، و(ناسداك)، عند أعلى مستوياتها على الإطلاق! وأسعار العملات المشفرة تحلّق في السماء.

ارتفعت أسهم (إنفيديا) بنسبة 47 % منذ فرض الرسوم الجمركية.

الولايات المتحدة تجني مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية. لقد عادت البلاد إلى وضعها الطبيعي».

وكرر دعواته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة.

تستفيد أكبر عملة مشفرة أيضاً من الطلب المتزايد من أدوات السوق المالية مثل الصناديق المتداولة في البورصة وخزائن الأصول الرقمية، فضلاً عن رهانات المتفائلين بسوق العملات المشفرة، والذين اندفعوا منذ الانتخابات في نوفمبر على أمل أن يجلب ترامب معه حقبة جديدة من التنظيمات المتساهلة.