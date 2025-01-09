موجة بيع تهبط بأسعار «بيتكوين» دون 96 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات المشفرة، أمس، إثر موجة بيع من قبل المستثمرين نتيجة ارتفاع عوائد الديون الأمريكية، ما أدى إلى ضعف إقبال المستثمرين على المخاطرة ودعم التخلص من حيازة الأصول الخطرة.

وانخفضت أسعار «بيتكوين» 0.68% إلى 95741.28 دولاراً خلال التعاملات، وتراجعت الإيثريوم 0.72% إلى 3358.99 دولاراً، فيما ارتفع سعر الريبل 2% إلى 2.3214 دولار، وكذلك دوج كوين بنحو 0.16% إلى 34.84 سنتاً.

وهبطت القيمة السوقية للعملات المشفرة عالمياً 6.47% إلى 3.35 تريليونات دولار، تزامناً مع ارتفاع حجم التداول بالسوق 47.93% إلى 183.74 مليار دولار، وفق بيانات «كوين ماركت كاب».

وجاء نزول القيمة السوقية للعملات المشفرة تحت ضغط عمليات بيع قوية من جانب المتعاملين في سوق الأصول المشفرة، بعدما أظهرت بيانات رسمية أمريكية صدرت أول من أمس، استمرار نمو نشاط القطاع الخدمي في ديسمبر، وقوة سوق العمل، حيث زادت هذه البيانات احتمالات إبطاء البنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة التيسير النقدي خلال العام الجاري، وارتفاع عوائد الديون الأمريكية.