بتكوين تتجاوز مستوى 113 ألف دولار لأول مرة في تاريخها





ارتفعت بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم "الخميس"، مدعومة بتزايد الطلب من المؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى السياسات الداعمة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقفزت عملة بتكوين خلال تعاملات آخر 24 ساعة بأكثر من 2200 دولار أو بنسبة 2% إلى مستوى يتجاوز 113.3 ألف دولار.

سلّط هذه الحركة الضوء على الزخم المضاربي الذي يجتاح الأسواق، حتى في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق سيل جديد من الإعلانات الجمركية.

لكن موجة الارتفاع في العملات المشفرة لا تبدو معزولة، فقد ساهم بلوغ قيمة شركة "إنفيديا" السوقية مستوى 4 تريليونات دولار خلال تداولات الأربعاء في دفع مؤشر "إس آند بي 500" ليقترب من مستواه القياسي، مع انضمام مستثمري الأموال السريعة إلى زخم السوق.

الصعود شمل العملات المشفرة الأصغر حجماً، إذ ارتفع سعر "إيثر" بنسبة تخطت 2% إلى 2814 دولاراً، كما أضافت "سولانا" 1.7% لقيمتها لتبلغ 2.77 دولار، وقفز سعر "دوج كوين" بنسبة 5.57% إلى 0.185 دولار.