تعاون CHECKOUT.COM و«نقودي» لدعم خدمات الدفع في الإمارات

أعلنت Checkout.com، المزود العالمي لخدمات المدفوعات، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع «نقودي»، بوابة الدفع ومزود الخدمات المالية الرائد، بهدف الارتقاء بتجربة الدفع للشركات والمستهلكين في دولة الإمارات.

وستقوم Checkout.com بدمج تكنولوجيا الدفع المتطورة الخاصة بها في منصة «نقودي» الرقمية الرائدة، لتوفير حلول دفع سلسة وآمنة.

وسيعمل هذا التكامل على تبسيط عملية الدفع، وتقليل المعاملات التلامسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية الإجمالية للتجار في مختلف القطاعات. وتمثل الشراكة بين نقودي وCheckout.com خطوة مهمة باتجاه تعزيز المدفوعات الرقمية في الإمارات، ودعم النمو الاقتصادي فيها، وتوفير تجربة أكثر سلاسة للدفع عبر الإنترنت.

ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للأفراد مستخدمي منصة نقودي الاستمتاع بمزيد من الراحة من خلال معاملات أسرع وأكثر سلاسة، ما يتيح أوقات معالجة أسرع للمدفوعات وعلاوة على ذلك، ستضمن تدابير منع الاحتيال القوية وبروتوكولات الدفع الآمنة من Checkout.com حماية جميع المعلومات المالية.

وقال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى Checkout.com: «ندرك في Checkout.com جيداً الدور المهم الذي تلعبه المدفوعات في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها Checkout.com والخبرة المحلية التي تتمتع بها نقودي، فإننا نهدف لتزويد الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات بالأدوات الأساسية التي تتيح لها التفوق في الاقتصاد الرقمي. ويعكس هذا التعاون التزامنا القوي بمساعدة الشركات على تعزيز أدائها من خلال المدفوعات وتحسين تجربة العملاء».

وقال زاهي كلّاب، مدير عام شركة نقودي: «إننا في نقودي ملتزمون بقيادة التحول الرقمي للمنظومة المالية في دولة الإمارات بالتعاون مع أهم رواد الصناعة، وتؤكد شراكتنا مع Checkout.com على التزامنا الراسخ بتوفير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات الديناميكية للشركات والمستهلكين في الإمارات. ومن خلال دمج تكنولوجيا Checkout.com المتطورة ضمن منصتنا فإننا نعمل على تمكين عملائنا من التعامل مع عمليات الدفع بأمان وكفاءة وموثوقية أكبر».