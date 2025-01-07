«بيتكوين» تغازل 100 ألف دولار مجدداً

تأرجحت أسعار العملات المشفرة، أمس، في حين ارتفع سعر «بيتكوين» ليقترب من حاجز 100 ألف دولار مجدداً، حيث تستعيد أكبر الأصول الرقمية زخمها مع اقتراب عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم 20 الجاري.

وارتفع سعر «بيتكوين» خلال التعاملات 0.45% إلى 98777.1 دولاراً، بعدما وصلت إلى 99874 دولاراً في وقت سابق.

واستقرت الإيثريوم عند 3637.1 دولاراً، وانخفضت الريبل بنسبة 0.2% إلى 2.386 دولاراً، لتصبح رابع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية عند 137.02 مليار دولار.

واستعادت عملة تيثر مكانتها كثالث أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية عند 137.22 مليار دولار، بعدما استقر سعرها عند 99.9 سنتاً، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

وافتقدت العملات المشفرة الزخم أواخر العام الماضي، بعدما سجلت بيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق مستوى 108 آلاف دولار منتصف ديسمبر، لكنها استعادت بعض القوة في الفترة الأخيرة مع اقتراب «ترامب» من تولي سلطاته في العشرين من يناير.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب خلال حملته الانتخابية بظروف تنظيمية أكثر تيسيراً للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، مع نيته إنشاء احتياطي استراتيجي للحكومة الأمريكية من تلك الأصول.