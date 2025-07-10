«بتكوين» فوق 109 آلاف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، وسط ضغوط متزايدة ناتجة عن التوترات التجارية.

وصعد سعر البتكوين بنسبة 0.53% إلى 109.444.1 دولاراً، ليستحوذ على أكثر من 65% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.

وزادت ثاني أكبر العملات الرقمية المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 2.03% عند 2662.1 دولاراً، وارتفعت الريبل بنحو 1.65% لتتداول عند 2.3357 دولار.

في سياق متصل، أعلنت شركة الطاقة اليابانية «ريمكس بوينت»، ومقرها طوكيو، أنها ستدفع راتب مديرها التنفيذي الجديد تاكاشي تاشيرو بالكامل بعملة البتكوين، وذلك في إطار ما وصفته بـ«إدارة موجهة نحو المساهمين»، مؤكدة رغبتها في أن يكون تاشيرو «في نفس القارب» مع حملة الأسهم.

وذكرت الشركة في بيان أن راتب تاشيرو وضرائبه سيتم احتسابهما بالين الياباني، ومن ثم سيتم شراء ما يعادل المبلغ الكامل من البتكوين بالسعر السوقي وتحويله إلى محفظة العملات الرقمية التي يحددها المدير التنفيذي.

وكشف مسح أجراه «دويتشه بنك»، أن اعتماد الأمريكيين على العملات المشفرة في عمليات الدفع والاستثمار وصل إلى أعلى مستوياته بين الاقتصادات الكبرى، حيث بلغت نسبة المستخدمين 17% بين الأمريكيين في يونيو الماضي، متفوقة على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب بورصة «باينانس».