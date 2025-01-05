روبرت كيوساكي يخفض توقعاته لسعر «بيتكوين» في 2025

خفض رجل الأعمال الأمريكي ومؤلف الكتاب الشهير «الأب الغني الأب الفقير»، روبرت كيوساكي، توقعاته لسعر بيتكوين خلال عام 2025، لكنه أصر على أن العملة المشفرة الأشهر في العالم لا تزال الطريقة الأسهل حتى يصبح الشخص مليونيراً.

وقال كيوساكي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس - تويتر سابقاً- «توقعي لسعر البيتكوين خلال عام 2025 هو بين 175 ألف دولار و350 ألف دولار»، معقباً «عام سعيد». وفي منشور آخر أول من أمس حذر كيوساكي من «انهيار سوقي هائل يحدث في أمريكا»، موضحاً «كيف يمكنني أن أكون متفائلاً للغاية بشأن الذهب والفضة والبيتكوين؟».

وتابع: «الذين يديرون بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة والبنوك، وول ستريت يعرفون فقط كيفية طباعة الأموال، ما يجعل الأمور أسوأ. للعلم عندما تُطبع الأموال المزيفة يزداد الأثرياء، الذين يمتلكون أصولاً حقيقية، ثراء، بينما يزداد الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، الذين يدخرون الأموال المزيفة، فقراً بسبب التضخم والضرائب.

وقال كيوساكي: «دع التضخم يجعلك أكثر ثراء، وليس فقراً، وادخر واستثمر في الذهب والفضة والبيتكوين»، معقباً «اعتنِ بنفسك فالانهيار مقبل».وفي نوفمبر 2024 دعا كيوساكي الأشخاص إلى سرعة شراء البيتكوين قبل أن تصبح العملة المشفرة الأشهر في العالم حكراً على الأثرياء.