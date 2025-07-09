العملات الرقمية تصعد بدعم صناديق البتكوين

صعدت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، بدعم من تسارع وتيرة التبني المؤسسي في الولايات المتحدة، وسط تدفقات غير مسبوقة على صناديق البتكوين المتداولة «في وول ستريت».

وارتفع سعر البتكوين بنسبة 0.58% إلى 108791 دولاراً، واستحوذت على نحو 65% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.

وزادت ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 1.1% عند 2575.59 دولاراً، وارتفعت الريبل بنحو 0.7% لتتداول عند 2.2841 دولاراً.

ورفع صندوق «آي شيرز بتكوين تراست» التابع لشركة «بلاك روك» من حيازته للبتكوين إلى 700 ألف وحدة، بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 76 مليار دولار، بحسب بيانات «كوين ديسك».

ومنذ انطلاق صناديق البتكوين المتداولة في السوق الأمريكية في يناير 2024، استقطبت تدفقات صافية تزيد على 50 مليار دولار، في ما يعتبره محللون أسرع وتيرة نمو للصناديق المتداولة في تاريخ وول ستريت.

وشهدت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق بتكوين الفورية المتداولة في السوق الأمريكية انخفاضاً حاداً، رغم اقتراب سعر العملة الرقمية من أعلى مستوياته التاريخية، وسط ضعف شهية المستثمرين وتأثرهم بعوامل اقتصادية وتشريعية غير متوقعة. ووفقاً لبيانات منصة SoSoValue، سجلت 12 صندوقاً رئيسياً تدفقات صافية بلغت نحو 770 مليون دولار فقط خلال الأسبوع الماضي، مسجلة تراجعاً بنسبة 65% مقارنة بأكثر من 2.22 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وكان أداء التدفقات متفاوتاً خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأت بتدفقات إيجابية في يوم الاثنين وصلت إلى 102 مليون دولار، ثم شهد يوم الثلاثاء خروجاً غير متوقع بقيمة 342 مليون دولار.

لكن الأسواق استعادت جزءاً من نشاطها خلال الأربعاء والخميس مع تسجيل تدفقات قدرها 408 و602 مليون دولار على التوالي، وهو أعلى معدل يومي منذ مايو الماضي، فيما توقفت التداولات يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الاستقلال الأمريكي.