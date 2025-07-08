«بتكوين» تقود ارتفاعات العملات الرقمية

شهدت أسعار العملات الرقمية ارتفاعاً جماعياً خلال تعاملات أمس، بقيادة عملة الـ«بتكوين»، التي ارتفعت فوق 108.500 دولارات.

وجاء هذا الارتفاع القوي في أسعار العملات الرقمية مع انحسار التوترات التجارية بعد قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بتمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية.

وسجل سعر العملة الرقمية «بتكوين» ارتفاعاً بنسبة 0.06% إلى 108.542 دولارات. وعلى أساس أسبوعي، نجحت عملة «بتكوين» في إضافة نحو 0.83% إلى قيمتها.

وبالنسبة لأسعار العملات الرقمية الأخرى، ارتفع سعر عملة إيثريوم بحوالي 2.75% ليصل إلى 2584 دولاراً، كما زاد سعر عملة بينانس كوين بنحو 1.16% عند مستوى 662 دولاراً.

وقفز سعر عملة ريبل بحوالي 2.66% ليبلغ 2.2756 دولار، وسجلت عملة دوغكوين ارتفاعاً بنسبة 7.30% ليصل سعرها إلى 0.175736 دولار.