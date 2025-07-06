العملات المشفرة تواصل الصعود مع ترقب انتهاء مهلة الرسوم الجمركية

واصلت سوق العملات المشفّرة زخم الصعود مطلع يوليو، مع تسجيل كل من «بيتكوين» و«إيثيريوم» مكاسب واضحة وسط مناخ اقتصادي عالمي يزداد توتراً، في ظل بعض السياسات الأمريكية، التي تحدث ارتدادات مباشرة على الأسواق البديلة.

تبرز جملة من العوامل المؤثرة على أداء سوق الكريبتو الإيجابي، من أبرزها ضغوط ترامب على الفيدرالي، وتصريحات بعض أعضاء بنك الاحتياطي بتأييد تخفيض أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه السيولة نحو الأصول الرقمية باعتبارها ملاذاً بديلاً في فترات التيسير النقدي.

كما جاء ذلك أيضاً بالتزامن مع موجة من التدفقات المالية إلى صناديق الاستثمار المرتبطة بعملة «بيتكوين»، ما عزز ثقة الأسواق بأن هذه الأصول لم تعد هامشية، بل باتت تُدرج ضمن المحافظ المؤسسية الكبرى.

واستهلت «بيتكوين» العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، النصف الثاني من العام الجاري 2025 بتسجيل مكاسب أسبوعية في الأسبوع الأول من يوليو بنحو 1.24% ارتفاعاً من مستويات فوق الـ 107 آلاف دولار بنهاية يونيو، إلى مستويات فوق الـ 108 آلاف دولار، وسجلت «بيتكوين» مكاسب في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14%، بما يعكس الزخم الذي تحظى به وسط توقعات إيجابية لمجمل العالم من جانب المحللين وخبراء الأسواق، في ظل ما تلقاه السوق من دعم.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنهاية الأسبوع 3.41 تريليونات دولار، بعد أن ارتفعت معظم العملات خلال الأسبوع الماضي، وسجلت عملة «إيثريوم» نحو 4.70% صعوداً من مستويات الـ 2400 دولار إلى مستويات 2500 دولار، وكذلك «أكس آر بي» ارتفعت بنسبة 6.19%، وأيضاً عملة «دوجكوين» الرقمية ارتفعت بنسبة 3.65%، كذلك ارتفعت «سولانا» أيضاً بنسبة 4.65% خلال تعاملات الأسبوع من 140 دولاراً بنهاية الأسبوع الأخير في يونيو إلى 148 بالأسبوع الأول من يوليو.

وقد أسهمت الأجندة السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ـــ لا سيما فيما يخص فرض رسوم جمركية على واردات واسعة بعد انتهاء المهلة هذا الأسبوع ــــ في إحداث هزات في الأسواق التقليدية، وهو ما يعزز العملات المشفّرة في الواجهة باعتبارها أدوات تحوط ضد السياسات الحمائية، وتراجع الثقة بقوة الدولار.

وتوازى هذا التوجه مع إقرار مشروع الضرائب الجديد، الذي يثير المخاوف من اتساع العجز المالي الأمريكي، ومن ثم ارتفاع مستويات التضخم، ليعود «بيتكوين» ويكتسب دوره كـونه «ذهباً رقمياً».

ودخلت سوق العملات البديلة مرحلة جديدة من التكامل مع النظام المالي التقليدي مع إدراج أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) خاص بعملة سولانا (SOL) في بورصة Cboe BZX بمدينة شيكاغو.

وهذا الصندوق الجديد، المعروف باسم «REX-Osprey SOL and Staking ETF» يقدم وسيلة منظمة للمستثمرين للوصول إلى سولانا، ويمنحهم أيضاً عائداً شهرياً متغيراً يبلغ حاليًا 7.3%.

ومع بداية تداول هذا الصندوق الأربعاء الماضي ارتفع سعر «سولانا» بنسبة 2% ليصل إلى نحو 152 دولاراً، فيما جذب الصندوق تدفقات استثمارية فورية تجاوزت 20 مليون دولار، بحسب ما أفاد به غريغ كينغ، الرئيس التنفيذي لشركة REX Financial.