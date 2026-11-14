«باينانس» تحدد موعد استئناف السحب بالكامل بعد أكبر سرقة للعملات المشفرة

أعلنت منصة «باينانس»، السبت، أنها تستهدف إعادة فتح عمليات السحب لجميع الشبكات والأصول المتبقية بحلول نهاية الأسبوع، مع عودة عملياتها إلى طبيعتها تدريجياً، عقب اختراق أمني مرتبط بكوريا الشمالية أسفر عن سرقة أصول بقيمة 6.3 مليارات دولار من المنصة الشهر الماضي.

وقالت الشركة في منشور على منصة «إكس»: «أعدنا هذا الأسبوع فتح عمليات السحب عبر 87 شبكة، وسنعمل على استئناف عمليات السحب لجميع الشبكات والأصول المتبقية بحلول نهاية الأسبوع المقبل».

واستأنفت «باينانس» عمليات السحب على مراحل في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما تمكنت من تغطية 95% من قيمة الأصول الرقمية المسروقة، البالغة 6.3 مليارات دولار، في عملية وصفها خبراء بأنها أكبر سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق.

واتهم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (FBI) ومنصة «باينانس» كوريا الشمالية بالوقوف وراء الاختراق، في حين نفت بيونغ يانغ مسؤوليتها عنه، كما نسبت شركات متخصصة في التحقيقات المتعلقة بتقنية البلوك تشين الهجوم إلى مجموعة كورية شمالية تُعرف باسم «TraderTraitor».

وفي تقريرها الأولي بشأن كيفية تنفيذ عملية السرقة، كشفت «باينانس» أن الاختراق استند إلى هجوم متعدد المراحل بدأ في يونيو الماضي، وأطلق سلسلة من الاختراقات الأمنية انتهت بسرقة الأصول في 29 أكتوبر.

وسلطت عملية السرقة الضوء على مدى تعرض الأصول الرقمية للهجمات الإلكترونية، وأثارت تساؤلات بشأن تداعيات الاختراق على منصة «باينانس»، التي تعهدت بتعويض العملاء بالكامل عن خسائرهم.

وفي تطور إداري، غادر كايزر نغ، المدير المالي للشركة، منصبه بعد أكثر من أسبوع بقليل من عملية السرقة، متجهاً إلى إطلاق مشروع جديد، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات قضاها في باينانس. وعُيّن جاستن يك خلفاً له، وهو أحد المسؤولين الماليين المخضرمين في الشركة، وكان يشغل مؤخراً منصب نائب رئيس الشؤون المالية لدى شركة «إيروالكس». (نيويورك - وكالات).