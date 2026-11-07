أداء سلبي لغالبية العملات المشفرة في أسبوع

خيمت التقلبات على أسواق العملات المشفرة خلال تعاملات الأسبوع، مع تعرض بتكوين لموجة تراجع حادة، في وقت سجلت فيه غالبية العملات الكبرى خسائر متفاوتة، بينما خالف الإيثريوم الاتجاه بأداء مستقر نسبياً.

جاء أداء سوق الكريبتو وسط انشغال المستثمرين بتقييم نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وما أفرزته من تغيرات في موازين القوى السياسية داخل الولايات المتحدة، وانعكاساتها المحتملة على السياسات الاقتصادية والتشريعية، فضلاً عن تداعياتها على الأصول عالية المخاطر.

تصدرت بتكوين قائمة الخاسرين بين العملات الرئيسية، بعدما تراجع سعرها إلى نحو 65.826 دولاراً، مقارنة بمستوى 76.548 دولاراً في الأسبوع السابق، مسجلة انخفاضاً بنحو 14 %.

امتدت الخسائر إلى سولانا، التي هبطت بنسبة 6.83 %، ليتراجع سعرها من نحو 96.6 دولاراً إلى نحو 90 دولاراً. كما انخفضت إكس آر بي بنسبة 4.84 %، من 1.24 دولار إلى 1.18 دولار، بهبوط بنحو 5 %.

كذلك سجلت دوجكوين تراجعاً بأكثر من 3 %، بعدما انخفض سعرها من 0.0750 دولار إلى 0.0725 دولار.

في المقابل، استقرت الإيثريوم عند2.241 دولاراً، بانخفاض هامشي 0.31 % عن مستويات الأسبوع الماضي.

ويعكس هذا الأداء تباين تحركات العملات المشفرة خلال الأسبوع، مع استمرار حساسية السوق للتطورات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، وتقييم المستثمرين للتداعيات المحتملة لنتائج الانتخابات على توجهات السياسات الأمريكية وشهية المخاطرة.