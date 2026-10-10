البريق الرقمي للعملات المشفرة يخفت تحت الضغوط

شهدت أسواق العملات المشفرة موجة تراجع جماعي خلال تداولات الأسبوع الأخير، متأثرة بضغوط بيعية وعمليات تصحيح سعرية على نطاق واسع.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 2.5% تقريباً خلال الأسبوع، لتنخفض من مستوى 84616 دولاراً إلى 82500 دولار.

أما إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فلم تسلم من الاتجاه الهبوطي، إذ سجلت تراجعاً بنسبة 7.17%، لتهبط من مستوى 2678 دولاراً إلى 2486 دولاراً.

وتكبدت سولانا خسارة أسبوعية بنسبة 8.5%، بعدما هبط سعرها من مستوى 119 دولاراً إلى 109 دولارات. كما انخفضت عملة دوجكوين بنسبة 8% تقريباً، حيث انخفض سعرها من 0.0933 دولار إلى 0.0857 دولار.

وفي السياق نفسه، سجلت عملة إكس آر بي هبوطاً بنسبة 6% تقريباً، متراجعة من 1.49 دولار إلى 1.40 دولار. وتأتي هذه التراجعات في خط متوازٍ مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتزايد التوقعات باستمرار التشدد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية.