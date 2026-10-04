«بيتكوين» الرابح الوحيد في سوق العملات المشفرة

شهدت أسواق العملات المشفرة حالة من التباين الملحوظ في أدائها الأسبوعي، متأثرةً بحالة الترقب التي تفرض نفسها على الأسواق المالية العالمية، انتظاراً لمآلات حرب إيران، ومسارات واتجاهات الفائدة الأمريكية.

سجلت عملة بيتكوين أداءً إيجابياً، لترتفع من نحو 84109 دولارات الأسبوع الماضي، إلى 84616 دولاراً هذا الأسبوع، بنسبة 0.60 %، بعدما تجاوزت الـ 85 ألف دولار، قبل أن تتراجع عن ذلك المستوى بنهاية الأسبوع.

في المقابل، خيّم الاستقرار النسبي على تداولات عملة إيثريوم، التي تراجعت هامشياً بنسبة 0.85 %، عند مستوى 2678 دولاراً، لتستمر في التحرك ضمن نطاق أفقي عرضي بين مستويات الدعم والمقاومة الرئيسة، وسط تكافؤ بين قوى الشراء والبيع.

وعلى عكس الأداء المتماسك لبيتكوين وإيثريوم، واجهت الأصول الرقمية البديلة ضغوطاً بيعية متزايدة، وكانت عملة سولانا الأشد تضرراً بين العملات الكبرى، بخسارتها نحو 2.5 % من قيمتها، لتهبط من مستويات 122 دولاراً إلى 119 دولاراً تقريباً.

كما سجلت عملة دوجكوين انخفاضاً بنسبة 2 % (تراجعاً من 0.0952 إلى 0.0933 دولار تقريباً). ولحقت بها عملة إكس آر بي، لتسجل هي الأخرى تراجعاً بنسبة 1.97 %، نزولاً من 1.52 دولار إلى 1.49 دولار.

تعكس هذه التحركات توخياً للحذر من قبل المتعاملين والمؤسسات، حيث تتجه السيولة بشكل أساسي نحو حفظ الأصول الأكثر أماناً واستقراراً، على حساب التخلي المباشر عن الأصول ذات المخاطر العالية والمضاربية في الأجل القصير.