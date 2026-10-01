7 % صعود «بتكوين» خلال سبتمبر

ارتفعت أسعار العملات المشفرة، أمس، واتجهت «بتكوين» إلى تسجيل مكاسب خلال شهر سبتمبر بأكثر من 7 %.

وخلال التعاملات صعدت عملة بتكوين 0.29 % إلى 83788 دولاراً، والإيثريوم 0.06 % إلى 2694 دولاراً، وزادت سولانا 0.45 % إلى 119.52 دولاراً، وإكس آر بي 1.06 % إلى 1.51 دولار.

ويشهد سوق العملات المشفرة خلال شهر سبتمبر حالة من الزخم الإيجابي غير المعتاد، والمعروف تاريخياً في أوساط المتداولين باسم «تأثير سبتمبر الأخضر»، وغالباً ما يتناقض هذا الأداء مع الأداء الضعيف، الذي تميزت به الأصول الرقمية في أعوام سابقة خلال الشهر نفسه.

وتأتي المكاسب مدفوعة بعوامل رئيسية عدة، تعزز ثقة المستثمرين وتدفع رؤوس الأموال نحو الأصول عالية المخاطر، أولها: تلعب التطورات التنظيمية والتشريعية في الأسواق الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، دوراً حاسماً في تهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحاً واستقراراً للمؤسسات المالية الكبرى، فقد أسهم تزايد الاهتمام المؤسسي من خلال صناديق التداول الفورية في تعزيز السيولة، والحد من التقلبات الحادة التي اعتادت السوق على رؤيتها في الدورات السابقة، وثانيها، تترقب الأسواق عن كثب تحركات البنوك المركزية العالمية، وخصوصاً الاحتياطي الأمريكي، وسط التوقعات المستمرة بشأن مسار أسعار الفائدة، وتخفيف السياسة النقدية.

وتاريخياً تؤدي التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة إلى تراجع عوائد الأصول الآمنة مثل السندات، ما يدفع المستثمرين نحو البحث عن عوائد أعلى في أسواق الأسهم والعملات المشفرة التي تُعد ملاذاً بديلاً للتحوط ضد التضخم، وتقلبات العملات التقليدية.

وعلى صعيد العملات الرئيسية يواصل بتكوين تصدر المشهد باعتباره المؤشر الرئيسي لصحة السوق بأكمله، حيث يعكس استقراره فوق مستويات مرتفعة رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بمواقعهم الاستراتيجية استعداداً للربع الأخير من العام، والذي يشهد عادة نشاطاً تاريخياً ملحوظاً في أسواق المال، في حين تواصل العملات البديلة مثل الإيثريوم وسولانا وإكس آر بي جذب اهتمام المستثمرين، مدعومة بتطور شبكاتها وزيادة استخدام التطبيقات اللامركزية.