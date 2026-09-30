«بتكوين» فوق 84 ألف دولار مجدداً

ارتفعت أسعار العملات المشفرة أمس مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية ستصدر هذا الأسبوع بشأن التضخم والوظائف.

وخلال التعاملات صعدت عملة بتكوين 1.2% إلى 84408 دولارات، والإيثريوم 2.1% إلى 2729 دولاراً وزادت سولانا 1.36% إلى 120.1 دولاراً، وإكس آر بي 2% إلى 1.52 دولار.

وأعلنت «استراتيجي» شراء 1665 وحدة بتكوين الأسبوع الماضي مقابل 142.7 مليون دولار، لتعزز حيازتها من العملة المشفرة إلى 847 ألف وحدة بتكوين بقيمة تبلغ نحو 64 مليار دولار.

وتتأثر أسواق الأصول الرقمية بشكل مباشر بالتحولات المرتقبة في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويأتي صعود «بتكوين» وبقية العملات المشفرة مدفوعاً بحالة الترقب الشديد لصدور بيانات التضخم الرئيسية (مثل مؤشر أسعار المستهلكين) وتقارير الوظائف الشهرية.

وتسهم المؤشرات في رسم ملامح أسعار الفائدة القادمة، حيث تميل الأصول ذات المخاطر العالية وعلى رأسها العملات المشفرة إلى الانتعاش كلما زادت التوقعات باتجاه البنك المركزي نحو تيسير سياساته النقدية أو تثبيت الفائدة.

ويعكس استمرار الشركات الكبرى، مثل «ستراتيجي»، في ضخ أموال طائلة لتعزيز حيازاتها من «بتكوين»، تحولاً جذرياً في طبيعة السوق، ولم يعد الاستثمار في الأصول الرقمية مقصوراً على الأفراد أو المضاربين صغار الحجم، بل أصبح استراتيجية مؤسسية معتمدة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات تقليدية.

ولا يقتصر الزخم الحالي على «بتكوين» وحدها، بل يمتد ليشمل العملات البديلة الرئيسية مثل «الإيثريوم»، «سولانا»، و«إكس آر بي».

يعكس هذا الصعود الجماعي تنوع اهتمامات المستثمرين وتدفق السيولة نحو قطاعات متعددة داخل منظومة البلوكشين، مثل منصات العقود الذكية والتمويل اللا مركزي.

ومع استمرار تفاعل الأسواق مع التطورات التنظيمية والتقنية، تبقى العملات المشفرة في صدارة المشهد الاستثماري العالمي كأداة مالية مثيرة للجدل والفرص معاً.

ويلعب تزايد الإقبال على صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية دوراً محورياً في جذب رؤوس أموال مؤسسية ضخمة، ما يعزز الاستقرار النسبي للأسواق ويحد من حدة التراجعات المفاجئة التي كانت تسيطر على قطاع التشفير سابقاً.