العملات المشفرة «خضراء» مع تحسّن شهية المخاطرة

شهدت أسواق العملات المشفرة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من تحسّن شهية المخاطرة.

وارتفع سعر بتكوين - العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية - من مستوى 81000 تقريباً بنهاية الأسبوع الماضي إلى 84109 هذا الأسبوع بزيادة بلغت نحو 4 %.

كما سجلت شقيقتها الصغرى، عملة إيثريوم، صعوداً من سعر 2617 دولاراً إلى 2678 دولاراً، وبمكاسب بلغت أكثر من 2 %.

وحققت سولانا مكاسب واضحة ليرتفع سعرها من 114 إلى 121.8 مسجلة نمواً بنسبة نحو 7 %، وارتفعت عملة دوجكوين من مستوى 0.0882 إلى 0.0952 بنسبة تغير إيجابية بلغت 7.94 %.

وتصدرت إكس آر بي نسبة الارتفاعات بين هذه العملات، من حيث نسبة النمو، بصعود سعرها من 1.40 إلى 1.52 لمستوى زيادة 8.57 %.

ويعزى هذا الصعود إلى تصفية إجبارية لمراكز التداول المراهنة على هبوط البتكوين. كما أسهمت التدفقات النقدية المؤسسية القوية نحو صناديق المؤشرات المتداولة للبتكوين (ETFs) في الولايات المتحدة في تعزيز هذا الارتفاع، بالتوازي مع تحسن المؤشرات الفنية.

جاءت مكاسب السوق رغم بيئة اقتصادية ومالية لم تكن مواتية بالكامل للأصول عالية المخاطر.

فقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بقوة، ووصل العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى مستويات هي الأعلى منذ 2007 خلال الأسبوع، وهو عامل يضغط عادة على الأصول التي لا تقدم عائداً ثابتاً، ومن بينها العملات المشفرة.كما ظلت توقعات السياسة النقدية الأمريكية عاملاً محورياً في تحركات المستثمرين.