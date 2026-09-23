العملات المشفرة تقلص خسائرها

قلصت أسعار العملات المشفرة خسائرها خلال تعاملات أمس، مع تحسن معنويات المستثمرين، والإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وتراجعت عملة بتكوين 0.66% إلى 85.906 دولارات، والإيثريوم 0.87% إلى 2.739 دولاراً، وهبطت سولانا 0.91% عند 116.97 دولاراً، ودوجكوين 0.47% عند 0.0977 دولار، فيما ارتفعت عملة «إكس آر بي» 2.08% إلى 1.53 دولار.

تأتي هذه الحركة التصحيحية المحدودة في أسواق العملات المشفرة وسط بيئة اقتصادية تتسم بحذر المستثمرين وترقبهم للبيانات الاقتصادية الكلية القادمة، ولا سيما مؤشرات التضخم وقرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

وعلى الرغم من الضغوط البيعية التي شهدتها الجلسات الأخيرة، نجحت الأصول الرقمية في امتصاص جزء معتبر من خسائرها، بدعم من عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء، والذين ينظرون إلى التراجعات السعرية كفرص إعادة تمركز استراتيجي.

وتواصل «بتكوين»، باعتبارها المؤشر الرئيس لحركة السوق، الاستحواذ على النصيب الأكبر من السيولة والاهتمام، حيث تلعب مستويات الدعم الفنية الحالية دوراً حاسماً في منع مزيد من التراجع.

وفي السياق ذاته، تحظى العملات البديلة (Altcoins) مثل «الإيثريوم» و«سولانا» بمتابعة وثيقة لارتباط أدائها بمستويات تبني تقنيات التمويل اللامركزي (DeFi) وتطبيقات شبكات البلوكشين.

من جهة أخرى، تشهد الأصول ذات الطابع المضاربي مثل «دوجكوين» تفاعلاً ملحوظاً مع معنويات التداول اللحظية، بينما تعكس التحركات الإيجابية لعملة «إكس آر بي» تفاعلاً مع التطورات التنظيمية والقبول المتنامي في المدفوعات العابرة للحدود.

وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي، يظل السوق محكوماً بتقلبات حادة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسات التنظيمية العالمية للعملات المشفرة، ومستويات السيولة في الأسواق المالية التقليدية، مما يجعل المتداولين في حالة ترقب مستمر لأي إشارات قد تعيد توجيه بوصلة الأسعار صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون أن السوق يبحث عن موطئ قدم استقرار بعد موجة التذبذب الأخيرة.