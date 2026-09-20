أسبوع إيجابي لأسواق العملات المشفرة

سجلت أسواق العملات المشفرة أداءً أسبوعياً إيجابياً، قادت خلاله عملة سولانا مكاسب السوق بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10 % لتنهي تداولات الأسبوع عند مستوى تقريبي بلغ 112 دولاراً.

وفي المرتبة الثانية من حيث نسبة الارتفاع، جاءت عملة بتكوين بتحقيق زيادة أسبوعية بلغت نحو 5 %، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى تقريبي بلغ 81080 دولاراً، وذلك بعد أن قدمت لجنة تداول السلع الآجلة قاعدتين مقترحتين لسوق العملات المشفرة إلى مكتب تنظيم المعلومات والشؤون التنظيمية للمراجعة.

كما صعدت عملة دوجكوين لتسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 4 %، حيث وصل سعرها مع ختام تداولات الأسبوع إلى نحو 0.0882 دولار. وحققت عملة إيثريوم مكاسب أسبوعية بنسبة صعود بلغت أكثر من 4 %، لتصل إلى نحو 2,617 دولاراً. كما صعدت عملة إكس آر بي بنحو 3 % إلى 1.40 دولار تقريباً.

تأتي هذه الارتفاعات الأسبوعية في أعقاب أسبوع متقلب شهد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، في أول زيادة من نوعها منذ ثلاث سنوات.

وقد قوبلت هذه الخطوة المحدودة بترحيب من أسواق الأصول الرقمية التي شهدت انتعاشاً سريعاً، حيث اعتبر المتعاملون أن هذا الرفع يهدف بالأساس إلى التصدّي لمعدلات التضخم.

في المقابل، تخيم حالة من الضبابية التنظيمية على القطاع إثر فشل مشروع «قانون الوضوح» في اجتياز التصويت الإجرائي الحاسم داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، بعدما حصل على 50 صوتاً مؤيداً مقابل 49 صوتاً معارضاً، دون أن يتجاوز النصاب المطلوب البالغ 60 صوتاً.