أداء باهت يخيم على أسواق العملات المشفرة

سجلت أسعار العملات المشفرة أداءً باهتاً خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، في الوقت الذي خيم اللون الأحمر على معظم العملات، مع تضافر عوامل الاقتصاد الكلي مع ضغوط السيولة المالية.

وانخفض سعر عملة بتكوين من مستواها السابق البالغ نحو 79598 دولاراً ليصل إلى 77248 دولاراً، مسجلاً تراجعاً بنسبة 3 % تقريباً.

أما عملة سولانا، فقد تراجعت بنسبة 0.1 %، وامتد الانخفاض إلى عملة دوجكوين التي تراجع سعرها من 0.0848 دولار ليصل إلى 0.0842 دولار بنسبة 1 %.

وتراجعت عملة إكس آر بي من مستوى 1.40 دولار إلى 1.36 دولار، لتسجل نسبة تراجع بلغت 2.9 %. في المقابل، ارتفعت عملة إيثيريوم من مستوى 2,453 دولاراً نهاية الأسبوع الماضي، إلى 2,511 دولاراً، محققة زيادة بنسبة 2.5 % تقريباً.

يشار إلى أن قراءات مؤشرات التضخم الأمريكية أثارت مخاوف المستثمرين من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تجميد أو إبطاء مسار خفض أسعار الفائدة، وقد دفع هذا التحول في التوقعات المتداولين إلى تقليل التعرض للأصول ذات المخاطر العالية وتفضيل الملاذات الآمنة، بالتوازي مع موجة خروج وتخارج سيولة استثمارية من صناديق البتكوين المتداولة في البورصات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، تسببت هذه الانخفاضات السعرية في كسر مستويات دعم فنية رئيسية (أبرزها نزول البتكوين دون حاجز 78,000 دولار)، وهو ما أدى إلى تفعيل موجة تصفيات إجبارية لصفقات الشراء بالرافعة المالية.

تجدر الإشارة إلى أن الأداء المتذبذب الذي شهدته العملات المشفرة مؤخراً يعود إلى استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط ومخاوف أسعار الطاقة التي عززت الحذر تجاه الأصول عالية المخاطر، إضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية.