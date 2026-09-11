«بتكوين» تتراجع دون 77 ألف دولار

تراجعت العملات المشفرة جماعياً خلال تعاملات أمس، تأثراً بارتفاع أسعار النفط واستمرار الصراع في الشرق الأوسط، ما أضر بمعنويات المستثمرين.

وانخفضت عملة بتكوين 1.77% إلى 76956 دولاراً، والإيثريوم 1.94% إلى 2425 دولاراً، وهبطت سولانا 3.2% عند 99.51 دولاراً، وإكس آر بي 3.37% عند 1.36 دولار.

وتأتي خسائر العملات المشفرة في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأصول عالية المخاطر، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة.

ويترقب المستثمرون انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على مسار السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، إذ إن استمرار صعود النفط قد يزيد الضغوط التضخمية ويحد من قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، بل يدفعها إلى الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول أو تشديد السياسة النقدية مجدداً.

وتنعكس هذه التوقعات على عوائد السندات، ما يقلل جاذبية الأصول التي لا توفر دخلاً ثابتاً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

كما يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأمريكية، ولا سيما مؤشر أسعار المستهلك، بحثاً عن مؤشرات تحدد مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب البيانات أهمية خاصة في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ قد تؤدي أي قراءة تضخمية أعلى من المتوقع إلى زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر.

ويأتي ذلك بعدما حاولت بتكوين خلال الفترة الأخيرة الحفاظ على مستويات قرب 80 ألف دولار، إلا أن فشلها في الاستقرار أعلى هذا المستوى يعكس استمرار حالة عدم اليقين.