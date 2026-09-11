«بتكوين» تتراجع دون 77 ألف دولار

وانخفضت عملة بتكوين 1.77% إلى 76956 دولاراً، والإيثريوم 1.94% إلى 2425 دولاراً، وهبطت سولانا 3.2% عند 99.51 دولاراً، وإكس آر بي 3.37% عند 1.36 دولار.
وتأتي خسائر العملات المشفرة في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأصول عالية المخاطر، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة.
وتنعكس هذه التوقعات على عوائد السندات، ما يقلل جاذبية الأصول التي لا توفر دخلاً ثابتاً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.
وتكتسب البيانات أهمية خاصة في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ قد تؤدي أي قراءة تضخمية أعلى من المتوقع إلى زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر.
ويأتي ذلك بعدما حاولت بتكوين خلال الفترة الأخيرة الحفاظ على مستويات قرب 80 ألف دولار، إلا أن فشلها في الاستقرار أعلى هذا المستوى يعكس استمرار حالة عدم اليقين.