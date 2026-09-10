ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية.

وصعدت عملة بتكوين 0.72% إلى 78960 دولاراً، وإيثريوم 0.39% إلى 2491 دولاراً، وزادت سولانا 0.68% إلى 103.86 دولارات، ودوجكوين 1.12% إلى 0.090 دولار، وإكس آر بي 0.1% عند 1.42 دولار.

وتترقب الأسواق المالية صدور بيانات التضخم الأمريكية، المقرر إعلانها الجمعة، بحثاً عن مؤشرات تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل.

وتكتسب البيانات أهمية خاصة بالنسبة للأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، التي تتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، وتشير تقديرات السوق إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس بنحو 0.4% على أساس شهري، بينما يُتوقع ارتفاع التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنحو 0.2%.

ويأتي ذلك في وقت تزايدت فيه رهانات المستثمرين على احتمال رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع سبتمبر، بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل، إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في أغسطس بنحو 162 ألف وظيفة، فيما استقر معدل البطالة عند 4.1%.

وأسهمت هذه البيانات في تعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية، مع تسعير الأسواق احتمالاً يقارب 60% لرفع الفائدة خلال اجتماع 15 و16 سبتمبر. وفي سوق العملات المشفرة، يحاول المستثمرون تقييم مدى قدرة بتكوين والأصول الرقمية على الحفاظ على مكاسبها الأخيرة، وسط تذبذب واضح في الأسعار.

وكانت بتكوين قد تعرضت لضغوط في الجلسات السابقة، مع تراجعها دون مستوى 79 ألف دولار، قبل أن تستعيد بعض الزخم في تعاملات أمس.

ويرى محللون أن صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع قد يدعم الأصول الخطرة ويخفف الضغوط على العملات المشفرة، بينما قد تؤدي قراءة أعلى من التوقعات إلى زيادة رهانات رفع الفائدة، وهو ما قد يضغط على الأسعار، كما يراقب المستثمرون أداء إيثريوم، الذي حافظ على مستويات مرتفعة بعد موجة صعود قوية بلغت نحو 37% خلال عشرة أيام، وفق بيانات السوق.