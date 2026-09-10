أصبح التسويق بالعمولة عنصراً أساسياً في التسويق الرقمي، إذ يتيح للأفراد والشركات كسب عمولات من خلال الترويج للمنتجات والخدمات. ويُقدّر حجم سوق التسويق بالعمولة حالياً بنحو 20.07 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 27.78 مليار دولار بحلول عام 2027.
20.07 مليار دولار قيمة «التسويق بالعمولة» 2026
أصبح التسويق بالعمولة عنصراً أساسياً في التسويق الرقمي، إذ يتيح للأفراد والشركات كسب عمولات من خلال الترويج للمنتجات والخدمات. ويُقدّر حجم سوق التسويق بالعمولة حالياً بنحو 20.07 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 27.78 مليار دولار بحلول عام 2027.