20.07 مليار دولار قيمة «التسويق بالعمولة» 2026

أصبح التسويق بالعمولة عنصراً أساسياً في التسويق الرقمي، إذ يتيح للأفراد والشركات كسب عمولات من خلال الترويج للمنتجات والخدمات. ويُقدّر حجم سوق التسويق بالعمولة حالياً بنحو 20.07 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 27.78 مليار دولار بحلول عام 2027.



