أداء متباين للعملات المشفرة.. وترقّب لاتجاهات الفائدة الأمريكية

شهدت أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من شهر سبتمبر حركة تداولات متباينة، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق اتضاح الصورة بالنسبة لاتجاهات الفائدة الأمريكية، مع عودة شهية المخاطرة للأسواق.

وارتفع سعر بتكوين (العملة المشفرة الأشهر والأكبر من حيث القيمة السوقية) من مستواها السابق البالغ 77,763 دولاراً تقريباً الأسبوع الماضي إلى 79,598 دولاراً، مسجلة نسبة نمو بلغت 2.36 %.

يُعزى هذا الصعود إلى تزايد توقعات الأسواق نحو اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة في سبتمبر، لا سيما مع صدور بيانات التوظيف يوم الجمعة، وتصريحات مختلفة من مسؤولي البنك المركزي.

أما إيثريوم، فقد سجلت ارتفاعاً إلى 2453 دولاراً تقريباً مقارنة بقيمتها السابقة عند نحو 2443 دولاراً وبمكاسب 0.41 % فقط.

في المقابل تراجعت عملة سولانا إلى 102 دولار مقارنة بسعرها السابق البالغ 104 دولارات، مسجلة نسبة انخفاض قدرها 1.92 %.

كما لحقت بها عملة دوجكوين في الاتجاه الهابط بتراجعها إلى 0.0848 دولار بعد أن كانت عند 0.0852 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.47 %.

بينما خالفت عملة إكس آر بي هذا المسار الهبوطي للعملات البديلة لتحقق ارتفاعاً إلى 1.40 دولار مقارنة بـ 1.38 دولار في الفترة السابقة وبنسبة صعود بلغت 1.45 %.

يأتي هذا الأداء بعد شهر أغسطس القوي، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في سوق العملات المشفرة، خصوصاً بتكوين وإيثريوم.

فقد ارتفعت بيتكوين بنحو 25 % خلال أغسطس، بينما حققت إيثريوم مكاسب أكبر بكثير خلال الشهر، في الوقت الذي سجلت فيه صناديق بيتكوين المتداولة في السوق الفوري تدفقات صافية بلغت نحو 3.52 مليار دولار، وهي أقوى حصيلة شهرية لها خلال عام 2026 حتى ذلك الوقت.